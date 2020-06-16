banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
62 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
28 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
83 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
45 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
290 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
255 0
banner460

DAÜ, İç Mimarlık Bölümü’nden yeni bir gurur daha

banner27

Almanya kökenli bir kurum olan AQAS tarafından 2014 yılında almış olduğu beş yıllık süreyi kapsayan akreditasyonu 2019 yılı Kasım ayında tamamlayan DAÜ İç Mimarlık Bölümü, AQAS tarafından tekrardan denetlenerek, bu kez altı yıllık süre için, 2026 yılına kadar akredite edilmeye hak kazandı

DAÜ, İç Mimarlık Bölümü’nden yeni bir gurur daha

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkçe ve İngilizce Programları  “Eğitim, Akreditasyon ve Kalite Güvence Ajansı” (AQAS, Agency for Quality Assurance) Akreditasyonu’nu gururla yeniden aldı.  Almanya kökenli bir kurum olan AQAS tarafından 2014 yılında almış olduğu beş yıllık süreyi kapsayan akreditasyonu 2019 yılı Kasım ayında tamamlayan DAÜ İç Mimarlık Bölümü, AQAS tarafından tekrardan denetlenerek, bu kez altı yıllık süre için, 2026 yılına kadar akredite edilmeye hak kazandı.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü,  bu akreditasyona sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tek ve Türkiye’deki ilk İç Mimarlık Bölümü’dür.  DAÜ İç Mimarlık Bölümü 2026 yılına kadar altı yıllığına kazanmış olduğu bu akreditasyon ile eğitim ve diplomalarının kalite garantisi ve uluslararası tanınırlığını yeniden tescillemiş oldu. İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül, geçtiğimiz Nisan ayında yapılması planlanan sertifika töreninin yaşanan pandemiden dolayı ileriki bir tarihe ertelenerek  akreditasyon sertifikasının bölüme online olarak ulaştırıldığını belirtti. Doç. Dr. Öngül, akreditasyon sürecinde emeği geçen DAÜ Rektörlüğü, Mimarlık Fakültesi, özellikle İç Mimarlık Bölümü Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, asistanlar, tüm öğrenciler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.