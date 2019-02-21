DAÜ Hayvan Dostu Kampüsüyle fark yaratıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman’ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk İçin Pazarlama İletişimi Dersi kapsamında çok anlamlı bir projeye imza atıldı.

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Adel Omar Abdülkhaliq ve Abdel-Rahman Ali Taha, üniversite seçmelisi olarak aldıkları Sosyal Sorumluluk İçin Pazarlama İletişimi Dersi’nde sokak hayvanları için otomatik olarak yinelenen mama-su istasyonu yaptılar. Öğrenciler, ders kapsamında sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirerek, hayata geçirilebilecek bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, ‘Hayvan Dostu Kampüs’ anlayışını benimseyen DAÜ için bunu yapmanın ayrıca bir mutluluk verdiğini dile getirdiler. Söz konusu projeyi on günde tamamlayan öğrenciler, sokak hayvanlarına daimi bir şekilde su ve mama sağlamayı amaçladıklarını da söylediler.

Hazırlanan mama-su istasyonu ile ilk adımı attıklarını ifade eden Abdülkhaliq ve Ali Taha, “Sokak hayvanlarına yardım etmeliyiz. Sokakta yaşamak onlar için yazın ayrı kışın ayrı zorluklar içeriyor. Biz ilk adımı attık. Sıradaki adımları da gönüllülerden bekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projemizin tüm şehre katkısı olsun istiyoruz. Bu bağlamda belediyelerin veya devletin ilgili birimlerinin duyarlılık ve sorumluluk gösterip, otomatik yenilenen mama-su istasyonlarını desteklemelerini bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundular.

Söz konusu projeye en büyük destek, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Fayka Güresun tarafından verildi. Bu bağlamda, DAÜ kampüsü içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü binası önünde Mama-Su İstasyonu’nu faaliyete geçirmek için harekete geçildi ve kampüsteki hayvanlar için proje hayata geçirildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, öncelikle böyle bir projeye öncülük ettiği için Yrd. Doç. Dr. Ayman’a ve proje yaratıcılarına teşekkürlerini dile getirerek, Hayvan Dostu Kampüs bilincinin öğrenciler tarafından da benimsenmesinin oldukça gurur verici olduğunu belirtti