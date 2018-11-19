DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü fark yaratıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından verilen, Moda Sektöründe Pazarlama İletişimi dersi kapsamında, dersin öğrencileri ile birlikte yaratıcı ve anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne dikkat çekmek ve kadınların toplumda eşit haklara sahip olmaları gerektiği konusundaki farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinlik çerçevesinde Japon modası temel alınarak, beyaz tişörtler tasarlandı.

Japon kültürüne ait ve Japon’ların geleneksel kıyafeti olan Kimono’nun, cinsiyet ayrımına karşı duruşu, beden hatlarını yok etme çabası ve kıyafeti giyen kişinin cinsiyetini belirsizleştirmesi, projenin çıkış noktası oldu. Bu bağlamda öğrenciler, hem geçmişten günümüze Japon modası ile ilgili araştırmaları ve görsel materyalleri bir araya getirerek panolar hazırladılar, hem de üzerinde kadının hakları ilgili sözlerin yazıldığı tişörtleri sergilediler. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya’nın da katıldığı sergi, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de beğenisini kazandı.

Kadın Hakları Günü ve Japon modasının önemini aktarma amacı ile hazırlanan tişörtler, görsel ve yazılı araştırmaların, DAÜ İletişim Fakültesi giriş salonunda bulunan panolarda, Kasım ayı boyunca sergileneceği ve önümüzdeki günlerde, İletişim Fakültesi’nin resmi Facebook sayfasından, konu ile ilgili videoların da paylaşılacağı belirtildi.