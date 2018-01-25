banner107
10 0
Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
65 0
 
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
37 0
10 0
14 0
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
42 0
78 0
banner82
banner147

DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, 30 Ocak'da

banner27

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, 30 Ocak Salı günü yapılacak.

DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, 30 Ocak'da
banner137

 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, tören, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda saat 14:00’te başlayacak. Güz döneminde 1400’ün üzerinde mezun verileceği kaydedilen açıklamada, 1053 ön lisans ve lisans, 364 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin mezun olacağı belirtildi. DAÜ’de yüzün üzerinde ülkeden gelen 20 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı da kaydedildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.