DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, 30 Ocak'da

DAÜ’den verilen bilgiye göre, tören, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda saat 14:00’te başlayacak. Güz döneminde 1400’ün üzerinde mezun verileceği kaydedilen açıklamada, 1053 ön lisans ve lisans, 364 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin mezun olacağı belirtildi. DAÜ’de yüzün üzerinde ülkeden gelen 20 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı da kaydedildi.
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