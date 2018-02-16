DAÜ Giriş ve Burs Sınavı tarihi açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2018, DAÜ Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda bu yıl 31 Mayıs Perşembe günü 10:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018’in, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, öğrenci adaylarının DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018 hakkında detaylı bilgiye https://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav web adresinden ulaşabilecekleri, sınava başvuruların, 24 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve 21 - 30 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne mesai saatleri içerisinde yapılabileceği ifade edildi.



Sınava başvurular ayrıca, daha sonra duyurulacak bir program çerçevesinde KKTC liselerine DAÜ yetkilileri tarafından yapılacak olan ziyaretler esnasında da yapılabilecek.



Sınava giriş harcının 50 Türk Lirası olduğu belirtilen açıklamada, sınav harcının Kooperatif Merkez Bankası’nın herhangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne başvuru esnasında yatırılabileceği kaydedildi. Ayrıca okul ziyaretlerinde başvuru sırasında da sınav giriş harcı ödenebilecek.



Sınava başvuracak olan öğrencilerin, kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile, başvurularının kabul edileceği belirtildi. Açıklamada sınava girecek olan öğrencilerin sınav günü saat 09.30’da sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerektiği de vurgulandı.