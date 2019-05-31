Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Giriş ve Burs Sınavı, 11 Haziran’da Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde yapılacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sınava başvurular 10 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Başvuruların Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne yapılabileceği belirtilerek, 9 Haziran tarihine kadar https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, sınavın, 11 Haziran Salı günü, 10.00-12.30 saatleri arasında, KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Sınava giriş harcının 50 Türk Lirası olduğu kaydedilen açıklamada, sınav harcının Kooperatif Merkez Bankası’nın herhangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya sınav başvuru merkezlerinde başvuru esnasında yatırılabileceği, sınava başvuracak olan öğrencilerin, kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu (sınav harcı bankaya yatırılmış ise) ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile başvurularının kabul edileceği ifade edildi.

Açıklamada, sınava girecek olan öğrencilerin sınav günü saat 09:30’da sınava girecekleri merkezde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin bulunması gerektiği de vurgulandı.

YENİ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALINACAK

DAÜ 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren eğitim hayatına başlayacak ve TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylanmış Mühendislik Fakültesi altında Biyomedikal Mühendisliği, İletişim Fakültesi altında Yeni Medya ve Gazetecilik lisans programları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altında Ortopedik Protez ve Ortez ile Turizm Otelcilik Yüksekokulu altında Pastacılık ve Ekmekçilik önlisans programlarına da DAÜ Giriş ve Burs Sınavı ile öğrenci alınabilecek.