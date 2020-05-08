DAÜ Genetik Kulübü Talasemi hastalarımızın yardımına yetişti

DAÜ Genetik Kulübü Talasemi hastalarını unutmadı. COVID-19 öncesi normal süreçte her dört ayda bir DAÜ Genetik Kulübü Danışman Hocası Prof. Dr. Şükrü Tüzmen öncülüğünde Lefkoşa Talasemi Merkezi’ni ziyaret edip Kan Bankası’nda kan bağışında bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Genetik Kulübü, kurucu ve danışman hocası Prof. Dr. Şükrü Tüzmen’in koordinatörlüğünde COVID-19 salgını döneminde yine Talasemi hastalarının yardımına yetişti. DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü, Prof. Dr. Şükrü Tüzmen’in koordinatör hocalığını yürüttüğü Genetik Kulübü, 200 üyesi ve 870’e yakın Facebook takipcisi ile 6 yıldır çeşitli bilimsel ve sosyal etkinliklerle ulusal ve uluslararası platformlarda adından övgüyle söz ettiriyor. DAÜ Genetik Kulübü, COVID-19 salgını dönemine rastgelmesine rağmen, Talasemi hastalarımızı unutmadı. COVID-19 öncesi normal süreçte her dört ayda bir DAÜ Genetik Kulübü Danışman Hocası Prof. Dr. Şükrü Tüzmen öncülüğünde Lefkoşa Talasemi Merkezi’ni ziyaret edip Kan Bankası’nda kan bağışında bulunmakta.

Öncülük Yapıyor

DAÜ Genetik Kulübü, DAÜ kulüp aktivitelerine ve ilgili bölümlere de örnek olabilecek nitelikte uluslararası standartların paralelinde sayısız bilimsel öğrenci kulüp etkinliklerine de imza attı. Öğrencilerin bilimsel gelişimi ve uluslararası nitelikteki platformlara uyum sağlayabilmesi açısından, DAÜ Genetik Kulübü gerek DAÜ’de, gerekse DAÜ kampüsü dışında Koordinator hocaları, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü, Prof. Dr. Şükrü Tüzmen’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı için sunduğu sağlık ve genetik şifremizin ana temalarını oluşturduğu farkındalık seminerlerinde de öncülük yapmakta.

“Halkımızı Kan Bağışına Davet Ediyoruz”

Çok yakın geçmişte Gazimağusa Devlet Hastanesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı yöneticilerinden ve DAÜ Genetik Kulübü kurucu danışman hocası, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Mağusa Devlet Hastanesi Kan Bankası’nda Talasemi hastalarımız için kan bağışında bulundu. COVID-19 salgını öncesinde de rutin olarak DAÜ Genetik Kulübü sosyal faaliyet bağlamında Talasemi Derneği’ne kan bağışı yapmaktaydı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tüzmen, “COVID-19 salgını nedeniyle yurt genelinde kan bağışlarının azalması, Talasemi hastalarımıza zorlu günler yaşatıyor. Bu bağlamda halkımızı Talasemi Derneği’ne kan bağışı yapmaları için davet ediyor, bu zorlu süreçte desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu