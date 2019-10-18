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DAÜ en iyi mühendislik ve teknoloji eğitimi veren üniversiteler arasında

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DAÜ en iyi mühendislik ve teknoloji eğitimi veren üniversiteler arasında
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Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için dünya’nın en iyi mühendislik ve teknoloji eğitimi veren üniversitelerini açıkladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi listeye girmeyi başararak, 501-600 bandında yer aldı.

Toplamda bin 8  üniversitenin girdiği listede, DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin ardından 5. sırada kendisine yer buldu.

THE’nin 2020 mühendislik ve teknoloji eğitimi listesine Türkiye’den toplamda 26 üniversite girebildi.

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