banner237
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
34 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
7 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
8 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
31 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
118 0
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
18 0
Uçak fiyatlarına zam geliyor
Uçak fiyatlarına zam geliyor
24 0
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
56 0
banner82

DAÜ'den bir ilk

banner27

DAÜ Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ve 9 gün süren “OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” denetiminden geçti. DAÜ iş sağlığı ve güvenliği alanında belgelendirilen KKTC’deki ilk üniversite olacak

banner210
DAÜ'den bir ilk
banner215

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ve 9 gün süren “OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” denetiminden geçti. 2015 yılından beri ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO10002-2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi konularında belgelendirilmiş bulunan DAÜ, şu anda dabelgelendirilmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği alanında girmiş olduğu denetimi başarıyla tamamladı. 20 Aralık 2018 tarihine kadar süren söz konusu denetlemenin kapanış toplantısı, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, TSE KKTC Müdürü Ahmet Kemal Kızıltan, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz’ın yanı sıra, bazı dekanlar, birim amirleri ve DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı.

“İlk Üniversite Olacak”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TSE KKTC Müdürü Ahmet Kemal Kızıltan, DAÜ ile yaklaşık üç yıl boyunca kalite ve öğrenci memnuniyetine yönelik yolculuğa, iş sağlığı ve güvenliğini ekleyerek devam ettiklerini ifade etti. Kızıltan, “Öncelikle denetimleri en az bizim kadar sahiplenen DAÜ çalışanlarına teşekkür ederim. Belgelendirme ile ilgili olumlu görüşümü Ankara Merkez Yürütme Komitesi’ne bildirdim.Merkez Yürütme Komitesi’nin de uygun görmesi halinde DAÜ, iş sağlığı ve güvenliği alanında belgelendirilen KKTC’deki ilk üniversite olacak” dedi. DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da konuşmasında, “DAÜ olarak diğer üniversitelere hem akademik, hem de yönetsel anlamda örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Her zaman en iyi olduğumuzu söylemek yerine, nasıl daha da iyi olabiliriz sorusunu kendimize sormalıyız. Adada tüm yasalara tam anlamıyla uyan tek üniversite olan DAÜ’nün tüm çalışanlarına gösterdikleri sahiplenme için teşekkür ediyorum” dedi. Kapanış toplantısı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.