DAÜ'den 1400 mezun daha

DAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni yapıldı. Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan törenle yaklaşık 1400 öğrenci mezun oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni yapıldı.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan törenle yaklaşık 1400 öğrenci mezun oldu.

Töreni, Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, eski Meclis Başkanı Sibel Siber ve bazı milletvekilleri de izledi.

Saygı duruşu ve Uluslararası Koro eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Törende, mezunlar adına Zelena Ntombizodwa Cumbo, Berkhan Yaşar, Vakıf Yöneticiler Kurulu adına Recai Ergün ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam konuşma yaptı.

Tören diplomaların verilmesi ve Kolpa konseriyle sona erdi.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, törende yaptığı konuşmada, mezunları dünya üniversitesinden uğurladıklarını belirterek, DAÜ olarak yaptıkları şeyin değer oluşturarak insanlık hizmetine sunmak olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün eğitim alanında en üst seviyeye ulaştığını ifade eden Osam, uluslararası akreditasyonlara yenilerinin eklendiğini, 2021’e kadar akreditasyonsuz fakülte kalmayacağını söyledi.

Osam, topluma hizmet alanında birçok projeye imza attıklarını kaydederek, DAÜ’nün geleceği kucaklamak için büyük gayretle çalıştığını vurguladı.

Osam, mezunlardan KKTC’ye yönelik yanlış tutumlara “dur” demelerini isteyerek, bu sayede DAÜ ve KKTC’ye gönül borcunu yerine getirmiş olacaklarını belirtti.

ERGÜN

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Recai Ergün de, bugün mezunların velileri için de özel bir gün olduğunun altını çizerek, evlatlarına sağladıkları her türlü destek ve DAÜ’ye güven için velilere teşekkür etti.

Ergün, mezunların aldıkları eğitimin önlerine çıkacak her engeli aşmaları için yeterli olduğunu belirtti.

Ergün, DAÜ’nün her alanda gelişip büyüyerek değişime ayak uydurduğunu ve uluslararası standartlarda büyümeye devam edeceğini söyledi.