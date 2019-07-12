DAÜ'de Uluslararası Ex-Libris Yarışması düzenleniyor

Söz konusu yarışma, kitapların sahiplik göstergesi olarak yaratılan yüksek estetik özellikleri taşıyan, sanatsal ve teknik kaliteye sahip özgün ex-libris baskılarını bir araya getirip değerlendirmek, sanatçıları teşvik etmek ve ex-libris sanatını topluma tanıtıp, bu alana olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Polonya Katowice’den Silesia Üniversitesi işbirliğinde Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu yarışma, kitapların sahiplik göstergesi olarak yaratılan yüksek estetik özellikleri taşıyan, sanatsal ve teknik kaliteye sahip özgün ex-libris baskılarını bir araya getirip değerlendirmek, sanatçıları teşvik etmek ve ex-libris sanatını topluma tanıtıp, bu alana olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenleniyor.

Katılımcıların 5 farklı eser ile katılabileceği yarışmaya başvurular 1 Ekim 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Gerçekleştirilecek olan söz konusu yarışma sonunda hem DAÜ’de hem de Silesia Üniversitesi’nde düzenlenecek olan sergi ile birçok eser arasından seçilecek olan en iyi eserler sergilenecek.