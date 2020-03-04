DAÜ'de üçüncü aday İlkan

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Necdet Osam'ın yerine görevlendirilecek olan yeni rektör seçimi için süreç ilerlerken, rektörlük koltuğu için üçüncü adayda belli oldu.

DAÜ Bilgisayar ve Yüksek Teknoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa İlkan rektörlüğe aday olduğunu açıkladı.

Daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Akademisyen Profesör Dr. Ahmet Sözen ve DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aykut Hocanın aday olduklarını duyrumuştular.