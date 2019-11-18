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DAÜ'de TOLES konuşuldu

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DAÜ'de TOLES konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen “EMU TOLES Event”, geçtiğimiz günlerde DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde yapıldı. Uluslararası geçerliliği olan ve öğrencilerin Hukuk İngilizcesi seviyesini belirleyen TOLES Sınavı ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı söz konusu etkinlikte; Toles Sınavları Koordinatörü Öğr. Gör. Peril Sözgen Emiroğulları, Av. Melis Türkkal, Av. Yağmur Elagöz, Av. Yiğit Gökçehan Koçoğlu ve Toles IV Öğrencisi olan Munis Melis Karaoğlan konuşma yaptı.  

Konuşmacılar, uluslararası bir hukuk firmasında çalışmayı düşünen öğrencilerin hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Uluslararası bir firmada çalışmanın artı ve eksi yönlerinden bahsedilirken, uluslararası bir firmada çalışmak isteyen hukukçular için o alanda etkin olabilecekleri Hukuk İngilizcesi’nin önemini vurguladılar. Başarılı bir hukukçu olmanın ipuçları da öğrencilerle paylaşıldı.

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