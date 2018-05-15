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DAÜ'de İsrail protesto edildi

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DAÜ Rektörlüğü önünde toplanan bir grup öğrenci, büyük Filistin bayrağı ve pankartlar açarak, İsrail ve ABD aleyhine Arapça slogan atarak protesto ettiler

DAÜ'de İsrail protesto edildi
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İsrail’in “katliam” olarak nitelenen Filistin halkına yönelik saldırıları Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) protesto edildi.
DAÜ Rektörlüğü önünde toplanan bir grup öğrenci, büyük Filistin bayrağı ve pankartlar açarak, İsrail ve ABD aleyhine Arapça slogan attı.
Protesto eylemine, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve bazı Rektör Yardımcıları da katılarak destek verdi.
Eylemde, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Filistin halkına manevi destek içini isteyenlerin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kan verebileceği duyuruldu.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, İsrail’in katliamı nedeniyle yarın başlayacak olan bahar şenliklerinin iptal edildiğini ve bu yıl yapılmayacağını açıkladı.
Osam, ayrıca DAÜ’de İsrailli öğrenci bulunmadığını, başvuru olsa dahi İsrailli öğrenci kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Osam , Filistin halkına yönelik hunharca katliamın izahının mümkün olmadığını, suçsuz insanların ideolojik temelli katliamlara maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Osam, DAÜ olarak İsrail’i protesto ettiklerini, kınadıklarını ve lanetlediklerini belirterek Hristiyan dünyasının dini lideri Papa’dan İsrail saldırılarını durdurmasını istedi.
Osam, DAÜ olarak Filistin halkının yanında olduklarını ve Filistinlilerin yaralarına merhem olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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