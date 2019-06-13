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DAÜ, Cittaslow Danışmanlığı alanında öncü

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DAÜ, Cittaslow Danışmanlığı alanında öncü
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Cittaslow (Sakin Kent) danışmanlığı konusunda öncü olmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cittaslow üyesi olan toplam 5 belediyeden 4’üne danışmanlık hizmeti veren DAÜ Mimarlık Fakültesi, son olarak Tatlısu Belediyesi’nin aldığı Cittaslow üyeliği ile alanında öncü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

DAÜ ile Tatlısu Belediyesi arasında belediyenin Uluslararası Cittaslow hareketine üyelik başvuru sürecinde gerekli koşulların sağlanabilmesi için “Cittaslow Danışmanlık ve Raporlama Hizmetleri’ne yönelik  2016 yılında iş birliği protokolü imzalanmıştı. Söz konusu protokol kapsamında Tatlısu Belediyesi Cittaslow danışmanlık ve raporlama hizmetleri DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Doç. Dr. Asu Tozan ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay tarafından yürütüldü.

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