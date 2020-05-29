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DAÜ birçok ülkeye Webinar düzenliyor

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Dünyada yaşanan Covid-19 pandemi döneminde tüm çalışmalarına dijital ortamda devam eden DAÜ, aday olan öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça olarak Webinar düzenliyor

DAÜ birçok ülkeye Webinar düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kurumsal iletişim, Sosyal Medya ve Web Ofisi ve Uluslararası Tanıtım Ofisi iş birliğinde Webinar (Web Semineri) düzenleniyor.

Dünyada yaşanan Covid-19 pandemi döneminde tüm çalışmalarına dijital ortamda devam eden DAÜ, aday olan öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça olarak Webinar düzenliyor. Aday öğrencilere merak ettikleri veya bilgi almak istedikleri konular hakkında kolayca cevap alabilecekleri imkanı sunan DAÜ, Webinar serilerine 28 Mayıs 2020 Perşembe günü başladı. Webinar serileri iki haftada bir tekrarlanacak şekilde organize edilmiş olup, devamında Fakülte ve Yüksekokulların tanıtımları da yapılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Web Ofis Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, Covid-19 sürecinden ötürü aday öğrencilerin zor durumda kalmamaları ve cevap almak istedikleri konularda yardımcı olmak adına bu yöntemi uygulamaya aldıklarını aktardı. Birinci günün başarı ile tamamlandığına değinen Yrd. Doç. Dr. Nevzat, Webinar ile cevaplanması gereken sorular dışında farklı ülkelerde yaşayan aday öğrencilere DAÜ’nün ve KKTC’nin tanıtımını da yapma imkanına sahip olduklarını dile getirdi. 

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