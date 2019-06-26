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DAÜ Bilgisayar Mühendisleri öğrencilerinden önemli başarı

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DAÜ Bilgisayar Mühendisleri öğrencilerinden önemli başarı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) “2242 – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na iki proje ile katıldı ve her iki proje de Kayseri’de yapılacak bölge finallerine kalma başarısını gösterdi.

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Adnan Acan ve Doç. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul’un danışmanlığı ve yönetiminde hazırlanan projeler ile gruplarda yer alan başarılı öğrenciler Hande Kölel, Soumaya El Maghlachi ve Muhab Abu Zeid, PediTracker başlıklı gruplarıyla “Pediatrik Giyilebilir Cihaz Tasarımı ve Vital Değerler Takip Sistemi” projesi; Yağmur Tatlı, Yaser Khaled Al-Najjer, Mohammed Abdulwahab Al-Hakeem de GetYourDorm başlıklı gruplarıyla “Online Dormitory Booking System” projesi ile finale kalma hakkı kazandı. Yarışmanın bölge finalleri ise 24-27 Haziran 2019 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yapılıyor.

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