DAÜ 2020 – 2021 Akademik Yılı’nda online sistemle öğrenci alacak

DAÜ Senatosu’nun 29 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karara göre, bu yıl 12. sınıfta eğitim alan ve liseden mezun öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvurabilecek ve lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıları değerlendirilerek, tercih edecekleri programlara yerleştirilecekler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu ve KKTC liselerinden mezun olan Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrencilerin DAÜ programlarına yerleştirilmesi amacı ile düzenlediği Giriş ve Burs Sınavı’nı, bu yıl yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak, yeni bir formata taşıma kararı aldı.

DAÜ Senatosu’nun 29 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karara göre, bu yıl 12. sınıfta eğitim alan ve liseden mezun öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvurabilecek ve lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıları değerlendirilerek, tercih edecekleri programlara yerleştirilecekler.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2020 – 2021 Akademik Yılı’nda DAÜ programlarında burslu öğrenim görecek öğrenciler de, aynı sistem üzerinden ve yine lise eğitimlerindeki başarıları dikkate alınarak belirlenecek.

Öğrenciler, DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne başvurularını 18 Mayıs – 10 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak ücretsiz yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise, 24 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak. Konuya ilişkin detaylı bilgi önümüzdeki günlerde verilecek.