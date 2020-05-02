banner411
banner69
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
4 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
144 0
 
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
66 0
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
56 0
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
15 0
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
439 0
Güney’de karantina bitiyor
Güney’de karantina bitiyor
128 0
banner440

DAÜ 2020 – 2021 Akademik Yılı’nda online sistemle öğrenci alacak

banner27

DAÜ Senatosu’nun 29 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karara göre, bu yıl 12. sınıfta eğitim alan ve liseden mezun öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvurabilecek ve lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıları değerlendirilerek, tercih edecekleri programlara yerleştirilecekler

DAÜ 2020 – 2021 Akademik Yılı’nda online sistemle öğrenci alacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu ve KKTC liselerinden mezun olan Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrencilerin DAÜ programlarına yerleştirilmesi amacı ile düzenlediği Giriş ve Burs Sınavı’nı, bu yıl yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak,  yeni bir formata taşıma kararı aldı.

DAÜ Senatosu’nun 29 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karara göre, bu yıl 12. sınıfta eğitim alan ve liseden mezun öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvurabilecek ve lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıları değerlendirilerek, tercih edecekleri programlara yerleştirilecekler.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2020 – 2021 Akademik Yılı’nda DAÜ programlarında  burslu öğrenim görecek öğrenciler de, aynı sistem üzerinden ve yine lise eğitimlerindeki başarıları dikkate alınarak  belirlenecek.
Öğrenciler, DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne başvurularını  18  Mayıs – 10 Haziran  2020 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak ücretsiz yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise, 24  Haziran 2020 tarihinde açıklanacak. Konuya ilişkin detaylı bilgi önümüzdeki günlerde verilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.