Darbe girişimi bu kitapta

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi gecesini en sıcak noktalarda yaşayan kameramanlar ve muhabirler tarafından kaleme alınan ‘kalkışMA’ isimli kitap, Harvard Üniversitesi kütüphanesinin ardından YDÜ Büyük Kütüphane’de yerini aldı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından, Türkiye’de gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi gecesini en sıcak noktalarda yaşayan kameramanlar ve muhabirler başta olmak üzere medya başında işinin başında karşılayan 110 basın emekçisi tarafından kaleme alınan ‘kalkışMA’ isimli kitap, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de yerini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) Başkanı Aytekin Polatel arasında gerçekleştirilen görüşme sonucunda, derneğin yayını olan ‘kalkışMA’ isimli kitap, Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’ne hediye edildi. Kitap yanında, Derneğe ait olan bugüne kadar yayınlanmış 30 dergi ile 2 CD de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesinde yerini aldı.

Habercilerin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını birinci ağızdan okuyucularla paylaştığı “kalkışMA” isimli kitap, dünyanın en prestijli kütüphanelerinden biri kabul edilen ve ABD’nin en köklü kütüphanelerinden biri olan Harvard Üniversitesi kütüphanesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de de yer almış oldu. Harvard Kütüphanesi de kitabı hem arşivine almış, hem de internet sitesinden tüm dünyaya kaynak kitap olarak önermişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, kitabın Yakın Doğu Üniversitesi büyük Kütüphane de yer almasıyla ilgili olarak, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile işbirliklerinin önemine değindi. Prof. Dr. Hassan, “Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin bu katkısı, Başkan Aytekin Polatel’in zarafeti, kurumlararası birlikteliği simgelediği gibi, iletişim dünyamızdan sosyal tarih’e uzanan varlığımızın nişânesi olmuştur” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise, dernek olarak 15 Temmuz’da yaşananları, yeni nesillere tüm gerçekliği ile yaşanmış olaylar ışığında anlatabilmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin kendisine gelen işbirliği taleplerini asla geri çevirmediğini ifade eden başkan Polatel, dernek olarak amaçlarının “kalkışMa” kitabını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaç edindiklerini söyledi.