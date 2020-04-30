COVİD-19 sürecinde yaşam tarzını yönetme

UKÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Uzmanı Koruşan, kişilerin olaylara bakış açısının, durumu tanımlamasının, durumdan daha önemli olduğunu belirterek, “Düşüncelerinizi veya davranışlarınızı değiştirerek hislerinizi şekillendirebilirsiniz.Düşüncelerinizi kontrol edemeyeceğiniz konular yerine kontrol edebileceklerinize yönlendirmeye çalışın.” dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Uzman Psikoloğu Huriye Koruşan, corona virüs nedeniyle herkesin yeni bir yaşam tarzı ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, ev içerisinde birçok çok sorumluluğun ortaya çıktığını dolayısı ile günlük/haftalık önceki rutine yakın planlama yapmanın önemli olduğunu kaydetti.

Uzman Psikolog Koruşan, çalışmak için bir alan belirlenmesi gerektiğini ve çalışma saatleri hakkında evdeki aile üyelerinin bilgilendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Olabildiğince tek bir göreve odaklanın, çalışma, egzersiz ve dinlenme saatlerinizi de içerengünlük/haftalık bir takvim oluşturun.” tavsiyesinde bulundu.

Arkadaşlar ile iletişim halinde olunmasının motivasyonu artırıcı olabileceğine dikkat çeken Koruşan, “Bağışıklığı zayıflatan stres ve endişe hissetmenize neden olan haberleri sınırlandırarak, güvenilir kaynaklardan doğru bilgiyi takip edin.” ifadesini kullandı.

Koruşan, kişilerin olaylara bakış açısının, durumu tanımlamasının, durumdan daha önemli olduğunu belirterek, “Düşüncelerinizi veya davranışlarınızı değiştirerek hislerinizi şekillendirebilirsiniz.Düşüncelerinizi kontrol edemeyeceğiniz konular yerine kontrol edebileceklerinize yönlendirmeye çalışın.” dedi.

Problemler yerine çözüme ve yapılabileceklere odaklanmanın önemine vurgu yapan Koruşan, “Yapamam, başaramam, mümkün değil gibi olumsuz iç konuşmalarınızı olumluya çevirin.Daha önce deneyimlemediğiniz bu süreçte mükemmeliyetçiliğin aksine elinizden geleni yapmaya çalışın.” şeklinde konuştu.

Koruşan, sosyal izolasyonda iyi hissetmeye zaman ayırmanın, dinlenmenin, rahatlamanın faydalarına dikkat çekerek, “Hayatınızda mizaha yer verin. Komik videolar izleyin, mutlu eden şarkılar dinleyin,dans edin,nefes egzersizleri ve meditasyonlagevşeyin. Gelişiminize katkı sağlayan keyifli aktivitelere zaman ayırın.” dedi.

Önceden başarı sağlanan konuları hatırlamanın, alternatif yöntemler aramanın, başarı öyküleri okumanın motive edici olduğunu söyleyen Koruşan, tüm bu yaklaşımların cesaretlendirici özellikleri bulunduğunu ifade etti.

Koruşan, kaygı ve stres nedeniyle bireylerin bazı olumsuz davranışlara yönelebileceğine de dikkat çekerek, “Alkol, madde kullanımı, aşırı yemek yeme, durumları görmezden gelme, içe kapanma, aşırı tepki gösterme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Zorlandığınızdurumlarda mutlaka yardım isteyin.” hatırlatmasında bulundu.