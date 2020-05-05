"COVID-19 pandemisi halkta salgın hastalıklar hakkında bir farkındalık oluşturdu"

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru, COVID-19 pandemisinin halkta salgın hastalıklar hakkında bir farkındalık oluşturduğunu ve dişhekimlerinin bundan önceki SARS, MERS, HIV, Hepatit, Suçiçeği, Tüberküloz gibi hastalıklar konusunda çekirdek eğitimlerinde ve klinik çalışmaları sırasında gerekli bilgilerle donatıldıklarını belirtti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru “COVID-19 ve Diş Hekimliği” konusunda açıklamalarda bulundu.

“Dişhekimleri sadece COVID-19 (SARS-Cov2) ile değil, genel olarak bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda eğitimli ve deneyimli bir hekim grubudur” diyen Yurdukoru, dişhekimlerinin çalışma alanı birebir hasta ağzıdır ve çok sayıda akademik çalışmada en riskli grupların başında yer aldığı belirtilmiştir dedi. Bu nedenle dişhekimlerinin lisans eğitimlerinde, klinik öncesi dönemde gerekli bilgileri aldıklarını ve hem kendi sağlıklarını, hem de hastalarının sağlıklarını bulaşıcı hastalıklardan korumanın önemini kavradıklarını ifade etti.

Yurdukoru, COVID-19 pandemisinin halkta salgın hastalıklar hakkında bir farkındalık oluşturduğunu ve dişhekimlerinin bundan önceki SARS, MERS, HIV, Hepatit, Suçiçeği, Tüberküloz gibi hastalıklar konusunda çekirdek eğitimlerinde ve klinik çalışmaları sırasında gerekli bilgilerle donatıldıklarını belirtti.

Yurdukoru “COVID-19 virus bulaşımı damlacık enfeksiyonu şeklindedir. Hasta kişinin öksürme ve hatta konuşurken saçtığı damlacıklar ağız, burun ve göz mukozasına ulaşması ile bulaşır. Virusler uzun zaman canlı kalmaz. Birkaç saat içinde aktivitilerinin kaybolduğu düşünülür. Ancak bulaştıkları ortamın nemine, ışısına, yüzeyin yapısına ve atılan salgının miktarına bağlı olarak canlı kalma özellikleri uzar. Basit soğuk algınlığından ağır akut solunum hastalık görünümü yanısıra akciğerlerde, karaciğer, böbrek ve diğer organlarda hasarlar meydana getirir.Virusle enfekte kişiler hastalığı yaklaşık %80 i hafif , kalan %20 ye yakını ağır zatürreye kadar giden klinik tabloda atlatmaktadır. %2-3 ise ölümle sonlanmaktadır”dedi.

“Diş klinik çalışanları ve Diş Hekimleri sağlık hizmeti görevlerini ağız içinde çalışarak yerine getirdiği için; tükürüğe, damlacığa karşı maske ve eldiveni her klinik uygulamada kullanırlar. En önemlisi de aerosol (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) ortamında çalışırlar. Bu nedenle özellikle virüs bulaşıklı hastada veya pandemilerde özel maskeler, önlükler, gözlükler, koruyucu siperlikler; hekim ve yardımcı çalışanların gözlerine ve yüzlerine tedavi esnasında su sıçraması, aerosol ve yabancı parçacıklara karşı korunma amacı ile kullanılır” diyen Yurdukoru COVID-19 pandemisinde bu koruyucu önemler etkili olmadığını ve meslek kuruluşlarının pandeminin akut olduğu bu dönemde çok acil tedaviler dışında müdahalelerin yapılmasını önermediklerine dikkat çekti.

“Covid-19 pandemisi öncesi de virüs ve bakteriler vardı. Diş Hekimi, her hasta enfektedir anlayışıyla hastalara yardımcı olan, önlemleri bilen, eğitimli bir meslek grubudur. El hijyeni , çevre dezenfeksiyonu bilgisine sahiptir” diyen Yurdukoru dişhekimliği tedavilerinde mikroorganizmaların damlacık (havada asılı kalan mikroorganizmaların solunması) ve temas yolu ile yayılması nedeniyle COVID-19’a karşı enfeksiyon kontrol önerilerini yerine getirdiğini vurguladı. Son olarak Yurdukoru, hekimlerin kendi sağlığı kadar hastasının sağlığı ve çapraz kontaminasyonu kontrol etmek sorumluluğunda oldukları ifade etti.