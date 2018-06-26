Coşkulu mezuniyet töreni

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde öğrencilerin ve YDÜ Anadolu Halk Dansları eğitmenlerinin gerçekleştirdiği dans gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Törende Zimbambe'li öğrencilerin ve Yakın Doğu Üniversitesi Anadolu Halk Dansları eğitmenlerinin dans şovu renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu “Yakın Doğu üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1988 yılında İşletme, Bilgisayar Enformatik olmak üzere iki bölümlü olarak kurulmuştu. Daha sonraki yıllarda 11 ayrı bölümün daha kurulmasıyla 13 bölüm ve 1800’e yakın öğrenciye eğitim veren bir fakülte olmuştur.” Diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Eyüpoğlu; “Sevgili mezun öğrencilerim, bugün mezun olup aramızdan ayrılıyorsunuz. Aslında bugün bitişin değil bir çok başlangıcın yaşandığı gündür. Bugünden itibaren hayat mücadelesi başlıyor. Bizleri en iyi yerlerde, en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Unutmayın ki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sizlere elimizden geldiği kadarıyla destek olduk bugünden sonrada sizin yanınızda var olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Mezun öğrencilerimizi ve ailelerini en içten dileklerimle kutlarım. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun.” İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Eyüpoğlu’nun ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt “Biz üniversite olarak kendimizde 3. Nesil bir üniversite olma amacını oluşturduk. Bu şu demektir, üniversitenin genelde 3 tane temel amacı vardır bir tanesi eğitim yapmak diğeri araştırma yapmak üçüncüsü ise topluma hizmet. Eğitimde ön sıralardayız, çok nitelikli, uygar ve aynı zamanda eleştirel düşünen öğrenciler yetiştiriyoruz. Üniversitenin ikinci önemli işlevi araştırma yapmaktır.”

Doç. Dr. Kurt; “Üniversite kendine şunu hedef almıştır ilk 500 üniversitenin içerisine girmek. Bunun için çabalıyoruz. Değerli öğretim elemanları, üniversitemiz yönetimi tamamen buna odaklanmış durumda ve amacımıza en kısa zamanda ulaşacağız. Yine benzer bir şekilde üniversitenin nitelikli olduğunu gösteren başka bir unsur ise öğretim elemanı, öğrenci ilişkisidir. Şu anda üniversitemizde 1714 tane öğretim elemanı var bunların 606 tanesi öğretim üyesidir yani ünvanları Dr. , Yrd. Doç. Ve Prof. dür. Oranlara baktığımızda ise 1 öğretim elemanına 18 öğrenci düşüyor bu dünya standartlarına yakın. Türkiye ve 3. Dünya ülkeleri standartlarının üzerindedir.” İfadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kurt; “Kısaca şu nasihatı vermek istiyorum sizlere. Hayal kurabilirsiniz ama bir şeyler yapın, üretin. Bir şeyler ürettiğiniz sürece varsınız bu dünyada. Hata yapın, risk alın. Bir şeyler yapmadan bu dünyada kalıcı iz bırakamazsınız ancak bir şeyler ürettiğiniz zaman bu anlamda varolursunuz. Size bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim, yolunuz açık olsun.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Zimbambe'li öğrencilerin dans şovu ve Yakın Doğu Üniversitesi Anadolu Halk Dansları Eğitmenleri Neziha Erkel ve Önder Ataç dans gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

Diplomaların takdimi ve geleneksel kep atma merasiminin ardından tören sona erdi.