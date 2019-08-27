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‘Çanakkale Destanı’ temalı yarışma Bursa Gezisi ile ödüllendirildi

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‘Çanakkale Destanı’ temalı yarışma Bursa Gezisi ile ödüllendirildi
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından Nisan 2019’da gerçekleşen Çanakkale Destanı’ temalı şiir/öykü/fotoğraf/şarkı/resim/grafik tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere 08-11 Ağustos tarihinde Türkiye’nin Bursa iline gezi düzenlendi.

Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya 6 farklı okuldan öğrenciler eserleri ile katılım gösterdi. (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Lefkoşa TMK, Namık Kemal Lisesi).    Eserleri edebiyat dalında uzman Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam, Nihal Solak ve Öğr. Gör. İlker Demirci jüri üyeleri olarak değerlendirdi. Tasarım eserleri ise konusunda uzman İbrahim Davran ve Berk Özen tarafından değerlendirildi.

Eserler arasında dereceye giren öğrenciler Bursa’da 4 günlük kültürel bir geziye götürüldü. Bursa’nın önemli yerlerinden İznik, Edebiyat Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Yeşil Cami, Cumalıkazık, Sanat Evi ve teleferikle Uludağ ziyaret edildi. Gezinin T.C Lefkoşa Büyükelçiliği katkıları ile gerçekleştiği bildirildi.

Etiketler; #KISBÜ #Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi #ÇANAKKALE
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