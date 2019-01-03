"Çalışanlara temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir düzeyi garanti etmek devletin görevidir"

Prof. Dr. Şafaklı, refah düzeyi düşük, gelir dağılımı dengesiz ve emek piyasasında arz talep dengesinin çalışanın aleyhine oluştuğu ülkelerde asgari ücretin belirlenmesi ve uygulanmasının sosyal devlet olgusu açısından önem arz ettiğini dile getirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, Adana’da gerçekleşen Çukurova I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi’nde “KKTC’de Asgari Ücretin Karşılaştırmalı Analizi” isimli bildirisini sunarak, LAÜ’yü temsil etti.

Şafaklı: Çalışanlara temel insani ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir düzeyi garanti etmek devlet olmanın gereğidir

Bildirisi hakkında bilgi veren Şafaklı, refah düzeyi düşük, gelir dağılımı dengesiz ve emek piyasasında arz talep dengesinin çalışanın aleyhine oluştuğu ülkelerde asgari ücretin belirlenmesi ve uygulanmasının sosyal devlet olgusu açısından önem arz ettiğini dile getirdi.“Şöyle ki, çalışanlara temel insani ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir düzeyi garanti etmek devlet olmanın gereğidir” diyen Şafaklı, bu açıdan, devletin emek piyasasının ve ekonominin temel dinamiklerini bozmadan çalışanlara öngörülen bir refah düzeyi sağlamak için asgari ücret uygulamasına gittiğini söyledi. Şafaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de ekonominin rekabet edebilirlik düzeyi ve emek piyasasındaki dengelerin çalışanın aleyhine geliştiğinden asgari ücret uygulamasının sosyal devletin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

“Bu çalışmada, KKTC’de asgari ücret uygulaması retrospektif olarak ele alınmıştır” diyen Şafaklı, asgari ücretin mutlak değerlerle ortaya konacağı gibi asgari ücretteki değişimler, dolar karşılığı asgari ücret ve milli gelire oranı açısından da asgari ücretin değerlendirildiğini ifade etti. KKTC’deki asgari ücretin başta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle de karşılaştırıldığını ifade eden Şafaklı,“Çalışmada KKTC’de asgari ücreti belirleme yöntem ve usulü üzerinde de durulmuştur” dedi.

KKTC’de Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kriterleri ile örtüşen faktörler dikkate alınmasına karşın asgari ücrete ilişkin nihai kararın verilmesinde hükümetin belirleyici olduğunu ifade eden Şafaklı,“Asgari ücret artışı ülkedeki kronik bütçe açıklarını olumsuz etkilediğinden hükümetin onay verebileceği maksimum asgari ücret artışı genellikle enflasyon oranı ile sınırlı kalmaktadır” dedi. Ülkedeki hane halkı ortalama harcama tutarları ve yoksulluk sınırları dikkate alındığında KKTC’deki asgari ücretin yetersizliğinin ortaya çıktığını belirten Şafaklı,“Ancak, milli gelirden asgari ücretlinin aldığı pay açısından değerlendirildiğinde; KKTC’deki asgari ücret kişi başı milli gelir oranının Avrupa Birliği (AB) ortalamasının oldukça üzerinde olması da dikkati çekmektedir” dedi.