Bu iddia çok tartışılacak: TMT 15 Kasım'da kuruldu

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Balyemez, TMT'nin kuruluşunun 1 Ağustos değil, 15 Kasım olduğunu savundu

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Balyemez, TMT'nin kuruluşunun 1 Ağustos değil, 15 Kasım olduğunu savundu ve "Bugüne kadar yapılan kutlamaların doğru olmadığını" söyledi. Balyemez, "TMT 15 Kasım 1957’de kurulmuş ve kuruluşundan 9 ay sonra (Ağustos 1958’de ) Türkiye’nin denetimine girmiştir. TMT, başlangıçtan itibaren Türkiye tarafından kurulup örgütlenmemiş ancak TMT’nin varlığını sürdürüp disiplinli bir örgüt olmasının ve 1976’da Kıbrıs Türk toplumunun güvenlik kuvvetine dönüşmesinin asıl nedeni, Türkiye tarafından desteklenip, örgütlenmesi ve denetiminin sağlanmasıdır" diye konuştu.

TARİH YANLIŞI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Balyemez, "Bu bilgiler doğrultusunda, halen 1 Ağustos günü kutlanan “toplumsal direniş bayramı” ve TMT’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerindeki tarih yanlışının gözden geçirilmesini; Bu amaçla bir bilim kurulu oluşturulmasını, elde edilecek sonuçla konferansımızda sunulan verilerin örtüşmesi durumunda; 15 Kasım gününün hem kktc’nin kuruluş yıl dönümü hem de toplumsal direniş bayramı olarak kutlanmasını ve böylece kktc ile Türkiye’de bir biçimde yanlış oluşan toplumsal-kamusal hafızanın düzetilmesinin yerinde olacağı kanısındayız" talebinden de bulundu. Kıbrıslı Türklerin EOKA’nın terör eylemleri karşısında 1955 yılından itibaren güveliklerini sağlamak amacıyla küçük çaplı ve birbirinden bağımsız olarak örgütlendiklerini kaydeden Balyemez, "Kıbrıs Türk direniş örgütleri; kara yılan, yıldırım, Kıbrıs Türk mukavemet birliği (kıtemb), 9 Eylül cephesi, volkan, karaçete ve Türk mukavemet teşkilatı (tmt) olmuştur" dedi. Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Balyemez, "TMT’den önce kurulan direniş örgütleri; merkezi bir otoritenin olmayışı ve siyasi olarak desteklenmemelerinden dolayı daha çok mahalli düzeyde kalmıştır" diye konuştu.

TMT ÇOK ÖNEMLİ

"Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli görevler yerine getirdiğini" anlatan Dr. Balyemez şöyle devam etti; "EOKA’nın 1955 yılında başlattığı saldırıların giderek şiddetlenmesi ve Kıbrıs Türklerine de yönelmesi karşısında kurulan örgüt, kurulduğu ilk yıl boyunca toplum olanaklarıyla bu şiddete karşı tedbirler geliştirmiş, bir bakıma Kıbrıs Türk toplumunun güvenlik teşkilatı gibi hareket etmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ile EOKA şiddeti bir süreliğine durmuş ama 1963 yılının Aralık ayından itibaren tekrar şiddetlenmiştir. TMT gerek bu dönemde gerekse sonraki dönemde kıbrı stürk toplumunun can, mal ve namus güvenliğini sağlamış, 1976 yılında bugün kktc’nin silahlı gücü olan güvenlik kuvvetleri komutanlığının çekirdeğini oluşturmuştur.”