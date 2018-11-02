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British Council Study UK Eğitim Fuarı açılıyor

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British Council Study UK Eğitim Fuarı açılıyor
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British Council’ın tarafından düzenlenen Study UK Eğitim Fuarı 7. kez kapılarını öğrencilere açıyor. Fuar  9 Kasım 2018 tarihinde, Lefkoşa Merit Hotel’de yer alıyor. 16.00 – 19.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek fuarda Birleşik Krallık’tan yaklaşık 20 üniversite temsilcisi yer alacak.

Kıbrıs’ta düzenlenen en büyük eğitim fuarı olarak bilinen Fuar, Birleşik Krallık’ta eğitim almak isteyen öğrenciler ve velilerine, her seviyedeki üniversite bölümleri, mali destek ve burs programları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Ziyaretçiler, üniversite temsilcilerinden bilgi almanın yanı sıra, British Council eğitim danışmanları ile tanışıp, başvuru süreci ile ilgili bilgi alabilecekler ve üniversitelere giriş için gerekli olan sınavlar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilecekler. Konaklama olanakları ile ilgili UNITE’tan temsilciler de, katılımcılara faydalı bilgiler verecek.

Halka açık olarak ücretsiz gezilebilecek, UNITE Students ve IELTS desteği ile düzenlenen fuar, 9 Kasım Cuma günü, 16:00- 19:30 saatleri arasında, Lefkoşa MeritHotel’de yer alacaktır. 

Ödül Kazanma Şansı

Fuar alanındaki bekleme sürelerini kısaltmak isteyen ziyaretçiler, online olarak  www.britishcouncil.com.cy/eventssitesinde kayıt yaptırabilirler veçekilişle ödül kazanma şansını elde edebilirler. Daha fazla bilgi için, British Council’a22585000no’lu telefonla ulaşabilir veya www.britishcouncil.com.cy/events sitesine girilebilir. Lha

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