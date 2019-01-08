“Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu" kuruldu

Birleşik Krallık’ın (İngiltere) farklı bölgelerinde eğitim gören 227 öğrencinin “Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF)” adı altında örgütlendiği açıklandı.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, federasyonun siyasi her türlü bağlantıdan arınmış olarak, öğrencilerin demokratik iradesi doğrultusunda faaliyet göstereceği vurgulandı.

Yönetiminin öğrencilerin katıldığı seçimlerle belirleneceği kaydedilen BK-KTÖF’nin, öğrencilerin haklarının sürekli takipçisi olacağı, Kıbrıs Türk toplumsal yaşantısının kalıcı bir parçası haline geleceği belirtildi.

BK-KTÖF’ün amaçları şöyle sıralandı:

“Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler arasında dayanışma ve topluluk hissiyatını geliştirmek, adaptasyon zorluklarını gündeme getirmek, etkinlik düzenlemek, burs hakkı başta olmak üzere KKTC hükümeti nezdinde öğrencilerin haklarını savunmak, Birleşik Krallık hükümeti ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde Kıbrıslı Türk öğrencileri ilgilendiren konularda lobicilik yapmak, Kıbrıslı Türk mezunlar ve öğrencilerin dahil olduğu bir ağ kurmak, Birleşik Krallık’ta okuma düşüncesindeki gençlere yardımcı olmak, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına Kıbrıslı Türklerin etkin katılımlarını sağlamak ve diğer öğrenci örgütleriyle ilişkileri yürütmek yer almak.”

GEÇİCİ YÖNETİM

BK-KTÖF’ün geçici yönetim kadrosunda yer alan isimler de şöyle:

“Geçici Yönetim Kurulu: Mustafa Özbilgehan (Başkan), Nahide Basri (Başkan Yardımcısı), Mehmet Göksu (Genel Sekreter), Senalp Canlıbel (Burslar Sekreteri), Adil Bey (Bütçe ve Sponsorluklar Sekreteri), Cemal Uysal (Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri), Mert Yücel (Eğitim Sekreteri), Ardıç Taşcıoğlu (Etkinlik Sekreteri), Özüm Deren Özerdağ (Halkla İlişkiler Sekreteri), Doruk Günalp (Hukuki İşler ve Eşitlik Sekreteri), Suna Cenk (Mezunlarla İlişkiler Sekreteri), Fuat Çakıcı (Örgütlenme Sekreteri), Deniz Alemdar (Sosyal Destek Sekreteri), İmge Saner (Üniversite Toplulukları Sekreteri), Gökçen Doğanay (Üyelikler Sekreteri)

Geçici Bölge Temsilcileri Konseyi: Laden Günay Zorer (Batı Midlands), Mert Çelik (Doğu İngiltere), Bahar Gümüşdağ (Doğu Midlands), Vedia Özkader (Galler), Asilsu Asil (Güney Batı İngiltere), Beste Cansever (Güney Doğu İngiltere), Ege Kaçmaz (Güney İskoçya, vekâleten Kuzey İrlanda), Rüya Özkaya (Kent), Diyar Othman (Kuzey Batı İngiltere), Umay Öksuz (Kuzey Doğu İngiltere), Necat Yazman (Kuzey İskoçya), Mert Ersözlü (Londra), Mehmet Atakol (Yorkshire ve Humber)”