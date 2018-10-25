Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Akademik Yılı açılışı yapıldı

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı, 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 11:00’da konferans salonunda gerçekleşti.

Katılımın yoğun olduğu açılışa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri Hasan Taçoy, Ersin Tatar , AytaçÇaluda, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, T.C Büyükelçiliği Müsteşarı Ertuğrul Demirci, Yükseköğrenim ve Dış ilişkiler Müdürü Ziya Öztürkler, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel katılım gösterdi.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen’in açılış konuşmasıyla başladı.

Ağdelen konuşmasında ‘’ Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak toplumun hizmetine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların yeni akademik yıl süresinde de devam edeceğini belirtti. Tüm öğrencilere dünya standartlarında çağdaş bir yükseköğretim sunduklarını ifade eden Ağdelen, yeni akademik yılda tüm öğrencilere başarılar diledi.

Ağdelen açılış konuşmasını noktalamasının ardından yerini, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar’a bıraktı.

OSMANLAR ‘’EN KALİTELİ HİZMETİ, ADAMIZA VE ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRMIŞ OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ.’’

Osmanlar ‘’Üniversitemizde bulunan her bir öğrencimiz, hayata hazırladığımız gençlerimiz,ailelerinden kopup bizlere emanet olarak geldiklerinde, aslında biz onları hayata hazırlarken onlara çok önemli bir görev daha veriyoruz. Onların her birini KKTC’nin büyükelçileri olarak yetiştiriyoruz.

Değerli akademisyenlerimiz öğrencilerimizin adaya geldiğinde ilk gördüğü yüzler sizsiniz. Öğrencilerimize Kıbrıs kültürünü, Kuzey Kıbrıs’ı, Kuzey Kıbrıs’ın ne olduğunu en iyi şekilde anlatmalıyız.

Başta ülkemizin ve dünya insanlarının refah ve mutluluğunu arttıracak öncü, yenilikçi, girişim ve çalışmalarda bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar yetiştirmeyi birincil hedef olarak görüyoruz. İşte Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bu vizyonla hareket etmektedir. Çünkü inanıyoruz ki sadece bu vizyon doğrultusunda hareket eden eğitim kurumları, çağdaş dinamik ve yenilikçi bir yükseköğretim kurumu olarak dünyadaki yerlerini alabilir.

Sevgili öğrenciler Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak, BAU Global eğitim ağının tüm olanakları ile birlikte, alanında uzman öğretim üyelerimizle en kaliteli hizmeti, adamıza ve öğrencilerimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve üniversitemizin kurucusu değerli dostum Hüseyin Yücel’e bize ve KKTC’ye güvenmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve tüm değerli öğrencilerimize yeni akademik yıllarında başarılar diliyorum.’’şeklinde konuştu.

Osmanlar’ın ardından kürsüde yerini alan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel;

HÜSEYİN YÜCEL ‘’BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 168 BİN ÖĞRENCİSİNE EĞİTİM HİZMETİ VERİYOR.’’

Dünyanın farklı farklı büyük kentlerinde yer almış durumdayız. Geçen yıla kadar KKTC’de yoktuk. Sayın Eral Osmanlar bize KKTC’yi işaret etti. Bizlerde harekete geçerek, geçtiğimiz yıl eğitim öğretim hayatına başladık. Bugün ise üniversitemize olan ilgi, üniversitemizi KKTC’ye açmamızdaki haklılığımızı gösteriyor. 16’ya yakın yükseköğrenim kurumunun arasında farkımız ortadadır.

BAU uluslararası arenada bilinen bir marka olarak şuan Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci almadığı halde mevcut bulunan öğrenci sayısı ile başarısını ortaya koymuştur.

Bizim KKTC’de yolculuğumuzu başlatan Sayın EralOsmanlar’a da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene kampüsümüzün bir bölümünü de yeni eğitim yılına hazırlamış olacağız. Hedefimiz 2023 yılında Kıbrıs’ta 10 bin öğrencimize hem kendi, hem de uluslararası alandaki öğrencilerimize eğitim-öğretim hizmeti vermek olacaktır.

3 kıtada 7 farklı ülkedeyiz, öğrencilerimiz ise neredeyse dünyanın her yerinde, birçok ülkeden birçok öğrenci bir arada eğitim alıyor, bu sayede tüm öğrencilerimiz birlikte yaşama kültürünü öğreniyor. Ben sözlerime son verirken tekrardan beni buraya davet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm ailemize tüm ailemize tüm Kıbrıs’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’dedi.

ÇELER ‘’ SİZE YENİ DÖNEM İÇİN ŞANS VE BAŞARILAR DİLERİM’’

Açılışa katılım gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise konuşmasında Size yeni dönem için şans ve başarılar dilerim. Ülkelerinize diplomalarınızla geri döndüğünüzde, KKTC’den bir elçi olarak geri dönmüş olacaksınız sözleriyle duygularını dile getirdi.

Çeler’in konuşmasının akabinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel Bakan Çeler’e, şuan süper ligde yer alan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın forma ve atkısını hediye etti. Çeler hediye karşısında teşekkürlerini dile getirerek sahneden ayrıldı.

2018-2019 AKADEMİK YIL AÇILIŞ DERSİNİ UBP MİLLETVEKİLİ HASAN TAÇOY VERDİ

2018-2019 Akademik Yıl Açılış Dersini UBP Milletvekili Hasan Taçoyverdi.

Taçoy dersinde, BAU 2018-2019 akademik yılı açılış konuşmasında başarıya giden yolda ilerlemeleri için öğrencilere kendi geçmişinden esinlenerek tavsiyelerde bulundu. İlk olarak öğrencilere kendileri için bir hedef belirlemelerini ve hiçbir zaman küçük düşünmeyip daha büyük hayallerin peşinden koşmaları gerektiğini vurguladı. Belirledikleri hedefe giden yolda, karşılaşabilecekleri engebeler ve olumsuz kişilerden etkilenmemelerini ve hedeflerinden ödün vermemelerinin altını çizdi. Hangi alanda olursa olsun her zaman bıkmadan ve yılmadan kendilerine hedeflerini hatırlatıp çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. Son olarak da değerli şeyleri almak kadar vermek ve paylaşmanın öneminden bahsederek saygı kazanılabileceğinin üstünde durdu ve çok değerli öğrencilere yeni akademik yılda güzel dileklerde bulundu. Taçoy’un açılış dersinin sonunda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel kendisine teşekkür plaketi takdim etti. Yeni Akademik Yıl açılışı sonunda 2017-2018 Güz ve Bahar dönemlerinde başarılı olan öğrencilere Onur ve YüksekOnur belgeleri verildi. Belge takdimi sonunda tören, gerçekleşen kokteylin ardından sona erdi.