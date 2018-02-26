Avrupa'da Eğitim Günü Fuarına ilgi yoğundu

British Council Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna sağlamakta olduğu Burs Yardım Programı çerçevesinde önceki gün düzenlenen Avrupa da Eğitim Fuarı’na öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home ForCoorperation) yer alan ve saat 14.00’de başlayarak yaklaşık 2.5 saat süren halka açık etkinliğe Avusturya, İtalya, Finlandiya, İsveç, Hollanda. Polonya. İrlanda Fransa ve Almanya’dan temsilcilerin yanısıra Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Yüksek Öğrenim kurumlarından da temsilciler katılarak kurumlarıyla ilgili bilgiler verip katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Son başvuru tarihi 15 Mart olarak belirlenen British Council AB Burs Yardım Programı tanıtım etkinlikleri sürdürülecek.Lha