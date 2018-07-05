Atatürk Öğretmen Akademisi sınavı yapılıyor

Yeni eğitim yılı için alınacak 35 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı,Cumartesi günü yapılacak. Akademi ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yer alacak ve saat 10.00’da başlayacak giriş sınavına 405 aday başvurdu

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yeni eğitim yılı için alınacak 35 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı,Cumartesi günü yapılacak.

AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Akademi ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yer alacak ve saat 10.00’da başlayacak giriş sınavına 405 aday başvurdu.

Sınav sonucunda, Sınıf Öğretmenliği Programına 20 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 15 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip aynı gün açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde Akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin giriş sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacak.

Her alt testten en az 5 net doğru cevap gerekirken, yazılı giriş sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

Tek oturumunda gerçekleşecek sınavın süresi 150 dakika olacak.

AÖA yazılı giriş sınav sonuçlarına göre, toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak; ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.

Öğrencilerin sınava girerken KKTC kimlik kartını ve sınav giriş belgesini göstermesi, telsiz, cep telefonu çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını binaya götürmemesi gerekiyor.