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ARUCAD’da yüz yüze eğitim başladı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 13 Mart’tan sonra Covid-19 pandemisi nedeniyle zorunlu olarak ara verdiği yüz yüze eğitime, 15 Haziran’da tekrar başladı

ARUCAD’da yüz yüze eğitim başladı

Dünyayı etkisi altında alan Covid-19 pandemisi nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla 13 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bakanlar Kurulu’nun normalleşme takvimini açıklamasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı da Adada bulunan öğrenciler için sosyal mesafe ve geçerli hijyen kurallarını sağlamak koşulu ile yüz yüze eğitimin yapılabileceğine karar verdi. Karar doğrultusunda ARUCAD, pandemi sürecinde yapılamayan uygulamalı dersleri, 15 Haziran’da başlattı.     

ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi yaptığı açıklamada Üniversitenin yeni kurulması sebebiyle, teknolojinin en son olanaklarına sahip olmasının pandemi sürecinde kendilerine büyük avantaj sağladığını belirtti. Vehbi “ARUCAD’ın tam donanımlı teknolojik altyapısı sayesinde pandemi sürecinde hızla dijital eğitime geçtik. Pandemiden önce, Microsoft Teams ile yaptığımız anlaşma gereği akademik ve idari kadromuz dijital eğitim programlarının kullanılması konusunda belirli bir eğitimden geçmişti. Böylelikle, dijital eğitim sürecini %100 akademisyen ve öğrenci memnuniyeti ile geçirdik” ifadelerini kullandı. ARUCAD’ın sanat ve tasarım odaklı bir üniversite olması sebebiyle uygulamalı derslerin ağırlıklı olduğunu da sözlerine ekleyen Vehbi, dijital eğitim sürecinde yapılamayan uygulamalı derslerin hızla tamamlanarak yeni akademik yıla tüm öğrencilerin eksiksiz hazır olacağını bildirdi.

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