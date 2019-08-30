ARUCAD’da yeni döneme özel %100 veya %75 burs olanağı

Kıbrıs ve bölgenin tek sanat, tasarım ve iletişim odaklı üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) 3-4-5 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan burs ve yetenek sınavlarında, yeni dönem için öğrencilere % 100 veya % 75 burs olanağı sunuluyor. Yetenekli ve yaratıcı öğrenciler için ARUCAD’lı olma şansı devam ediyor

Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesinde YÖDAK onaylı bölümleriyle sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir eğitim veren ARUCAD’da2019-2020 akademik yılında Mimarlık Bölümü de açılıyor ve bölüm sayısı 7’ye çıkıyor.

ARUCAD Tasarım Fakültesi’nde Yeni Bölüm: Mimarlık Bölümü YÖDAK onayıyla 2019-2020 akademik yılında eğitime başlıyor

ARUCAD Tasarım Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu ve Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı, yaptıkları açıklamadayeni akademik dönemde öğrencilerin Mimarlık Bölümü’nü de tercih edebileceklerini belirterek öğrencilere şu mesajı ilettiler: “Mimarlık günümüzde en aranılan ve tercih edilen meslek alanı olmuştur. Mimarlık Bölümü’nün amacı yaratıcı, yenilikçi, etik ve sosyal açıdan sorumlu tasarımcıları eğitmektir. Fakültemizde hayal gücü, eleştirel düşünme ve teknik yeniliği vurgulayan entelektüel bir öğrenme ve araştırma ortamı mevcuttur. Öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun dinamik profilini çeşitli yaratıcı disiplinlerarası yaklaşımlar ile sürekliliğini sağlayacak yeni yöntemler ve fikirler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bölümlerimizin 35 kontenjanla sınırlı olması, nicelik bakımından kaliteli bir eğitim verdiğimizin göstergesidir. Sahip olduğumuz atölye, stüdyo ve laboratuvar olanakları ile ARUCAD’da eğitim alacak öğrenciler için oldukça geniş uygulama imkânları sunuyoruz. Tasarım Stüdyomuz ile öğrenciler, yaratıcılığın farklı bakış açılarını, tasarım odaklı deneyimleme ve araştırma pratiğine katma fırsatı bulacaklar. Stüdyonun teknolojik donanımı öğrencilerin yeteneklerinin ve çalışma alışkanlıklarının olanaklarını keşfetmeleri ve uygulamaları için hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz, kişisel ve grup çalışmalarını yapabildikleri tasarım stüdyosunu 7 gün 24 saat kullanma olanağına sahiptir.”

Uluslararası Eğitim Ağı

ARUCAD, yurtdışı tecrübesine sahip ve sanat çevrelerinde saygınlıklarıyla kabul gören akademisyenleriyle, öğrencilerinin uluslararası sanat ağının parçası haline gelmesini hedeflemektedir. Bu hedeften hareketle uluslararası alanda İngiltere’nin, Rusya’nın ve Azerbaycan’ın önde gelen üniversiteleriyle işbirliği anlaşmaları bulunmakta.

Efsaneler yaratmak isteyen adaylar için ARUCAD’ın 3-4-5 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak Burs ve Yetenek Sınavına katılma fırsatı devam ediyor.İlk akademik yılında, kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilere burs sağlayanARUCAD, yeni akademik yıla özel %100 veya %75 burs olanağı sunuyor.

Burs ve yetenek sınavlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için https://www.arucad.edu.tr