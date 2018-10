ARUCAD’da ilk akademik yıl törenle başladı

2017 yılında modern sanatın öncülerinden Auguste Rodin ve yakın çevresine ait 34 parçalık orijinal eserden oluşan ‘Rodin, his lover and his friends’ isimli sergiyle kuruluşunu gerçekleştiren Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) 2018-2019 ilk akademik yıl açılışını dün akşam yaptı

Kıbrıs’ın ve bölgenin tek sanat, tasarım, iletişim odaklı üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) 2018-2019 ilk akademik yıl açılışı,Üniversitenin Yerleşkesinde düzenlenen törenle gerçekleşti. 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Törenine Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan,Arkın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, ARUCAD Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Sinan Arkın, Rektör Prof. Dr. Turan Aksoy, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerle birlikte çok sayıda davetli katıldı. 2017 yılında modern sanatın öncülerinden Auguste Rodin ve yakın çevresine ait 34 parçalık orijinal eserden oluşan ‘Rodin, his lover and his friends’ isimli sergiyle kuruluşunu gerçekleştiren ARUCAD’da, ilk akademik yıl açılışı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan “I am a dreamer”adlı kısa video gösterimi izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Klasik Trio Dinletisinin ardından konuşmalara geçildi. Prof. Dr. Turan Aksoy: Gönül rahatlığıyla öğrencileri ARUCAD’a çağırıyoruz Açılış konuşmasına Üniversitenin ilk öğrencilerine hoş geldiniz diyerek başlayan RektörProf. Dr. Turan Aksoy “YÖDAK’tan eğitime başlama iznialalı henüz altı ay geçmişken ARUCAD’ın öğrencilerini almış ve eğitime başlamış olması, kurduğu atölyeler, ki seramik ve cam atölyesi dünyada çok fazla örneği olmayan yerlerdir, Girne ve Lefkoşa’da yaptığı uluslararası sergiler, toplumsal etkinliklere verdiği destekle Kıbrıs’ın sosyo-kültürel hayatının ayrılmaz bir parçası ve destekleyicisi olduğunu göstermiştir” dedi. Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Halka açık kurslarımız, yine halka açık ve toplumsal sorumluluğu öncelikli bir tasarım ve üretim mekanizması olan Kıbrıs’ın ilk resmi FAB-LAB’i de bu süre içerisinde hayata geçirildi. Aklı-fikri atölyesi ve yaptığı sanat / tasarım ürünlerinde olan hocalarımız, farklı tasarımlar yapan-üreten elemanlarımız, henüz geçen hafta anlaşma yaptığımız De Montfort Üniversitesi gibi uluslararası arenada ortaklıklarımız var. Bunun için gönül rahatlığı ile öğrencileri ARUCAD’a çağırıyoruz.” Aksoy, konuşmasını öğrencilere ve öğretim üyelerine bulundukları koşulları ve zamanı iyi değerlendirecekleri bir akademik yıl dileyerek sonlandırdı. Dr. Sinan Arkın: Bölgede ve dünyada sanat ile tasarımı desteklemek “Bu kadar kısa zamanda bir yerleşke inşa ettik, yetenekli bir kadro oluşturduk, üniversite statümüzü kazandık ve toplumda gerçek bir fark yaratmaya başladık” diyerek sözlerine başlayan Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Sinan Arkın, “Üniversitemizin ana misyonu sadece yüksek eğitim programları ile değil, kamu eğitimi ve sosyal yardımın yanı sıra yaratıcı endüstrilere sunduğu hizmetlerle de bölgede ve dünyada sanat ile tasarımı desteklemektir.Öğrencilerin sadece mezun olduktan sonra iş tecrübesi edinmelerini değil, ARUCAD’da öğrenim görürken de tecrübe kazanmaları için yaratıcı endüstriler ile güçlü ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz”ifadesini kullandı. Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Leicester kentinde faaliyet gösteren De Montfort Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan ARUCAD için bu önemli işbirliğinin yalnızca bir başlangıç olduğunu aktaran Arkın, “ARUCAD’ı tüm dünyada tanınan, yaratıcılık ve inovasyon ile özdeşleşmiş bir marka yapma şeklindeki nihai hedefimize ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın da hayattakien büyük hayalinin gerçekleştiğini görmenin gurunu yaşadığını ifade ederek öğrencilere de hayallerinin peşinden gitmelerinitavsiye etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali hayallerinin peşinden gidenlerin dünyayı değiştirdiğinden bahsederek öğrencilere eğitim gördüklerialanda fark yaratmalarını ve ülkeyi ileriye taşıyacak girişimlerde öncü olmaları gerektiğini söyledi. Cemal Özyiğit: Bilim, sanat, teknoloji ve iletişimle aşılamayacak duvar ve engel yoktur Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında,“Üniversitenin ilk akademik yılında 7 farklı ülkeden öğrenciye eğitim vermesi ve İngiltere’de bu alanda en önde gelen De Montfort Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalaması oldukça önemlidir. Bilim, sanat, teknoloji ve iletişimle aşılamayacak duvar ve engel yoktur, yeter ki hayallerin peşinden doğru adımları atarak gidelim” dedi. 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni müzik dinletisinin eşlik ettiği kokteyl ile sona erdi.