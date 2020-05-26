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ARUCAD, Vakfa devredildi

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ARUCAD, Vakfa devredildi

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) üniversite izinlerinin Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’na (AREKAV) devredildiği açıklandı.

AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu ve ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK ile birlikte açtığımız bu yolun, Kuzey Kıbrıs’ta bizim gibi vakıflaşmak isteyen tüm üniversitelere örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arkın, üniversite olarak YÖK’e gereken başvuruyu yaptıklarını ve bu yıl yükseköğretim kontenjanları kılavuzunda yer alma hedefinde olduklarını belirtti.

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