ARUCAD, koruyucu yüz siperi üretimine başladı

ARUCAD, ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele kapsamında İstanbul’da yaşayan Kıbrıslıların oluşturduğu “Kıbrıslı Dostlar” dayanışma grubuna destekte bulunarak Üniversitenin stüdyolarında bulunan 3 boyutlu yazıcılarda koruyucu yüz siperi üretimine başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), KKTC Covid-19 Yüz Siperi Üretim Seferberliği dayanışma hareketine destek belirterek başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmeti veren tüm çalışanlar için 3 boyutlu yüz siperi üretimine başladı.

Yapılan açıklamaya göre ARUCAD, ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele kapsamında İstanbul’da yaşayan Kıbrıslıların oluşturduğu “Kıbrıslı Dostlar” dayanışma grubuna destekte bulunarak Üniversitenin stüdyolarında bulunan 3 boyutlu yazıcılarda koruyucu yüz siperi üretimine başladı.

ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları, polis ve belediye çalışanları gibi kamu hizmeti verenler için hayati öneme sahip yüz siperi eksikliğini gidermek ve 5 bin adet 3 boyutlu yüz siperi üretmek amacıyla yola çıkan “Kıbrıslı Dostlar” grubunun başlattığı dayanışma hareketine, Üniversitelerinin de destekte bulunduğunu söyledi.

Atölyeler Direktörü Tahir Pirgalıoğlu’nun önderliğinde stüdyolarında bulunan 3 boyutlu yazıcılarda yüz siperleri üretimine başlandığını belirten Vehbi, “Stüdyolarımızda üretilen yüz siperleri, ihtiyaç sahibi sağlık ve kamu çalışanlarına teslim edilecek” dedi.