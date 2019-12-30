ARUCAD, İletişim ve Sanat Fakülteleri’ne yeni bölümler ekliyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde, Sanat ve İletişim Fakülteleri’ne yeni bölümler katıyor.

Sanat ve tasarım alanında bölgede lider bir eğitim kurumu olma amaç ve hedefiyle, uluslararası deneyime sahip ve sanat çevrelerinde saygın akademisyenleriyle öğrencilerinin uluslararası sanat ağının parçası haline gelme hedefi doğrultusunda, 2019 – 2020 Akademik yılı Bahar Dönemi’nde, İletişim ve Sanat Fakülteleri’ne yeni bölümler eklemeye hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs ve Bölge’nin tek sanat ve tasarım odaklı Üniversitesi ARUCAD, 2019 – 2020 Akademik yılı Bahar döneminden itibaren, Sanat Fakültesi’ne bağlı Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, İletişim Fakültesi’ne bağlı Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümünü de ekleyerek, sanat ve tasarım alanında bölgede lider bir eğitim kurumu olma amacını ortaya koymuş oluyor.