ARUCAD FabLab'ları tescillendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde (ARUCAD) kurulan yeni FabLab, Kıbrıs adasında açılan ilk resmi FabLab olarak tescil edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bu unvanın, yaratıcılık, yenilikçilik, buluş ve girişimcilik alanlarında bir teknik prototiplendirme platformu olarak FabLab'ları ileriye taşımalarına yardımcı olacağına inandıklarını ifade ettiler. "Bir FabLab olarak tescil edilmek, 78'ten fazla ülkeye yayılmış her yaştan tasarımcılar, yapımcılar, sanatçılar, bilim adamları, mühendisler, eğitimciler, öğrenciler, amatörler ve profesyonellerden oluşan küresel bir camiaya katılmak anlamına geliyor." denilen açıklamada bu camia aynı zamanda, hem onlarca ülkeye yayılmış bir eğitim ağı, hem de yeni nesil üretim ve kişisel imalat alanlarında yaptığı çalışmalarla imalatı dijitalleştirmek için emek veren bir araştırma tesisi olduğuna da dikkat çekildi.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"FabLab'ımızın hem öğrencilerimize, hem de halkımıza hizmet etmesini amaçlıyoruz. Bunu, yaratmak, üretmek ve paylaşmak gibi FabLab ilkelerini sürdürülebilir bir biçimde akademik programlarımıza dahil ederek, ve okullar ile üniversitelere, yaratıcı kişiler ile işletmelere -kısacası üretmek istedikleri şeyler hakkında bir fikre sahip, ancak söz konusu üretimi gerçekleştirmek için gerekli tesis ve uzmanlıktan yoksun olan herkese- eğitim, atölye çalışmaları ve erişim olanağı sağlayarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir FabLab olarak tescil edilebilmek için ARUCAD’ın neredeyse her şeyin üretilebilmesini olanaklı kılacak tesisler ile altyapıyı geliştirmesi gerekti. Bu doğrultuda, ahşap, metal, seramik, cam ve taş gibi malzemelerden nesneler üretmeyi olanaklı kılacak altyapı oluşturuldu. Tesislerimiz ise, CNC frezeleme ve şekillendirme, 3D baskı, Lazer Kesim, 3D tarama, Vinil Kesim, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik gibi alanlarda hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Bütün bu ekipmanlar, gerekli teknik desteği sağlamaya yönelik ileri teknolojiyle donatılmış modern tesisler içerisinde yer almaktadır.Araştırma ve Kurumsal Merkezi’mizin rehberliği aracılığıyla bizler, ister ticari isterse sanatsal olsun, hayalini kurduğunuz fikirleri daha ileriye taşımanıza yardımcı olmak için buradayız.

FabLab'ın ve hizmet verdiği kesimlerin dünyanın geri kalan ülkelerine yayılmış diğer FabLab’larla birlikte büyümesine, gelişmesine ve işbirliği yapmasına tanık olmak, herkes için heyecan verici bir deneyim olacaktır. ARUCAD demek yaratıcılık demektir. Bu nedenle ARUCAD olarak bizler daha güzel bir gelecek adına yaratıcı yeni bir ekonomik anlayışın oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Fab Lab’lar (Fab Labs) MIT’nin Bit ve Atomlar Merkezi’nde ortaya çıkmış ve MIT’nin popüler “(Neredeyse) Her Şey Nasıl Yapılır”ından yola çıkarak Fab Lab’larda gerçekleştirdiği kurslarla tanınan Fab Lab Akademisi’yle (Fab Lab Academy) ilişkilidir."