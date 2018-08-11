ARUCAD Cam Atölyesinde üretim başladı

Kıbrıs’ın ilk ve tek sanat-tasarım-iletişim odaklı Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin(ARUCAD) Cam Atölyesi üretime başladı

ARUCAD, Kıbrıs adası kültür yatırımlarına son teknolojiyle donatılmış Cam Atölyesi’yle devam ediyor. Sıcak cam, soğuk işleme, fırın odası, açık alevle şekillendirme ve vitray olmak üzere 5 farklı bölümden oluşan Cam Atölyesi, cam sanatının renkli dünyasını keşfetmek isteyen herkese açık.

Üretime dayalı sanat eğitimi vermeyi amaç edinen ARUCAD’daeğitim programlarının ve derslerin, olanakları zenginleştirilmiş atölye koşullarında sürdürülmesi sağlanmaktadır. Cam eğitiminde gerekli donanım ve ekipmanlarıyla kurulan Cam Atölyesi, sadece ARUCAD öğrencilerinin değil, Kıbrıs adasındaki sanatseverlerin de kullanımına açıldı.

ARUCAD’ın Cam Atölyesi sıcak cam, soğuk işleme, fırın odası, açık alevle şekillendirme ve vitray olmak üzere 5 farklı bölümden oluşmaktadır. Bu atölye ile Üniversitede eğitim alacak öğrencilerin teorik ders kapsamında öğrendiği tüm bilgileri,uygulamaya dönüştürme olanağı sunulmakta.

Sahip olduğu teknik ekipman ve donanım ile Adanın en kapsamlı cam üretim atölyesini kuran Üniversitenin amacı, cam sanatının ülkemizde kabul gören temel sanat dallarından biri olmasını sağlamak.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, Cam Atölyesinde, yeni başlayanlardan sanatçılar ve tasarımcılara kadar herkese uygun seçenekler olacağını belirterek, “Cam sanatının renkli dünyasını keşfetmek isteyen, yaratıcılığını cam alanında göstermeyi amaçlayan veya cam malzemesiyle tasarım yapmak isteyen herkese kapımız açık” dedi.Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: “Belirlenecek saatlerde Atölyemizi ziyaret edebileceğiniz gibi günübirlik, haftalık veya aylık atölye çalışmalarına katılabilir ya da sertifikalı kurslarımıza devam edebilirsiniz. Ayrıca cam üretim atölyesinde, kişisel veya kurumsal ihtiyaçlar için sıcak cam açık alevle şekillendirme, kalıpla şekillendirme ve füzyon teknikleri kullanılarak hizmet verilmesi de planlanıyor.

BURS VE YETENEK SINAVLARI 13-14-15 AĞUSTOS’TA

2018- 2019 akademik yılında eğitime başlayacak olan YÖDAK onaylı ARUCAD, Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi olmak üzere sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir eğitim vermeyi amaçlıyor ve ilk akademik yıla özel Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs olanağı sunuyor. 13-14-15 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacakBurs ve Yetenek SınavlarıARUCAD’ın Girne Yerleşkesindegerçekleşecek.

Sanat, Tasarım ve İletişim Fakültesi olmak üzere üç fakülteden oluşan Üniversite’de her bir fakültenin altında iki bölüm, toplamda altı bölüm yer almaktadır. Sanat Fakültesi’nde Plastik Sanatlar ve Fotoğraf ve Video Bölümü; Tasarım Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım; İletişim Fakültesi’nde ise Görsel İletişim Tasarımı ve Yeni Medya Bölümü bulunmakta.

Üniversitede hali hazırda 4 atölye (Baskı Atölyesi, Cam Atölyesi, Seramik Atölyesi, Ahşap Mobilya Atölyesi), 6 stüdyo (Animasyon Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu, Resim Stüdyosu, Dijital Prodüksiyon Stüdyosu,Tasarım Stüdyosu, TemelSanat ve Desen Stüdyosu) ve 3 laboratuvar (Mac Laboratuvarı, PC Laboratuvarı, Fab Lab) mevcuttur.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için http://www.arucad.edu.tr