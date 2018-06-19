Sanat, Tasarım ve İletişim Eğitimi almak isteyen öğrenciler için ARUCAD Burs ve Yetenek Sınavları 21-22-23 Haziran’da.

ARUCAD, 21-22-23 Haziran’da yapılacak Burs ve Yetenek Sınavlarıyla sanat,tasarım ve iletişim eğitimi almak isteyen ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor.İlk akademik yılına özel, Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs olanağı sunacak olan ARUCAD, Girne Yerleşkesinde düzenlenecek burs ve yetenek sınavlarında aday öğrencilerin portfolyolarını değerlendirecek ve sanat-tasarım-iletişim eğitimi için attıkları ilk adımda yanlarında olacak.

2018-2019 Akademik Yılında ilk öğrencilerini almaya hazırlanan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi,sanat ve iletişim eğitimi almak isteyen lise öğrencilerini geçtiğimiz üç ay boyunca çeşitli lise ziyaretleri, etkinlikler ve sergilerin yanı sıra 7-8 Mayıs’ta düzenlediğiPortfolyo ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği ile bilgilendirmişti. ARUCAD, 21-22-23 Haziran’da Girne’deki Yerleşkedeyapılacak Burs ve Yetenek Sınavlarıyla yaratıcı ve yetenekli öğrenci adaylarını yakından tanımayı amaçlıyor.

2018-2019 akademikyılıgüzdönemikayıtlarıiçinplanlanan Burs ve YetenekSeviyeBelirlemeSınavıher fakülteiçinfarklıtarihlerdeyapılacak. 21 Haziran’da Sanat Fakültesi, 22 Haziran’da İletişim Fakültesi ve 23 Haziran’da Tasarım Fakültesiiçinsınavdüzenlenecek. Sınavlarınsaat 10:00’da başlayacağı,adaylarınengeçsaat 09:30’da Üniversite’deolmaları ve kimlikleriniyanlarındabulundurmalarıistendi.Adayöğrencilercanlıveyacansızmodeldençizimsınavınınyanısırailgi ve motivasyonlarınıiçerenniyetmektubuileportfolyolarını da ARUCAD öğretimüyeleriylepaylaşmafırsatıbulacak.

Burs ve YetenekSınavısonuçları, sınavakatılanöğrenciadaylarına, 26 Haziran 2018 tarihindeÜniversitenin web sitesi www.arucad.edu.tr üzerindenduyurulacak.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, yaptığı açıklamada öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını içeren niyet mektubu ile portfolyolarının değerlendirme için çok önemli bir kriter olduğunu belirterek öğrencilere şu mesajı iletti: “Portfolyo dediğimiz dosyanız, ilgilendiğiniz konuları, çizme biçimlerini, kullandığınız kelimeleri, fotoğraf çektiğiniz saatleri, video çekmeyi sevdiğiniz yerleri bize gösterir. Sizleri, bu ilgileriniz ve meraklarınız üzerinden ve bunları somutlaştırmak için yaptığınız çalışmalarda gösterdiğiniz beceriler üzerinden tanımak, sanat ve tasarım eğitimi için iyi bir başlangıç olur, olabilir. Niyet mektubu ise sanat ve iletişim alanında hayatınızın önümüzdeki dört yılını bu alanda geçirme heyecanınızı, kararlığınızı ve amacınızı anlamak istediğimiz bir yazı olacak.” Prof. AksoyARUCAD’ın, ilk akademik yılına özel, Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilere %100 veya %50 burs olanağı sunulduğunu da sözlerine ekledi.

İlk öğrencilerini almaya hazırlanan ARUCAD, Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi olmak üzere sanat ve tasarım odaklı bir eğitim vermeyi ve bölgede lider bir eğitim kurumu olmayı amaçlıyor.