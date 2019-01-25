ARUCAD Bahar Dönemi Burs ve Yetenek Sınavı 28 Ocak’ta

ARUCAD, 28 Ocak’ta yapılacak Bahar Dönemi Burs ve Yetenek Sınavıyla sanat,tasarım ve iletişim eğitimi almak isteyen öğrencilere %25, %50, %75 veya %100 burs olanağı sunuyor

ARUCAD, 28 Ocak’ta yapılacak Bahar Dönemi Burs ve Yetenek Sınavıyla sanat,tasarım ve iletişim eğitimi almak isteyen öğrencilere %25, %50, %75 veya %100 burs olanağı sunuyor. ARUCAD akademisyenleri Girne Yerleşkesinde düzenlenecek burs ve yetenek sınavında aday öğrencilerinportfolyolarını değerlendirecek ve sanat-tasarım-iletişim eğitimi için attıkları ilk adımda yanlarında olacak.

2018-2019 Akademik Yılında ilk öğrencileriyle eğitime başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi,sanat, tasarımve iletişim eğitimi almak isteyen yaratıcı ve yetenekli öğrenci adaylarına www.arucad.edu.trüzerindenbaşvurmalarıiçinçağrı yapıyor.

Sınavların saat10:00’da başlayacağı, adayların en geç saat 9:30’da Üniversite’de olmaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları istendi. Aday öğrenciler, canlı veya cansız modelden çizim sınavının yanı sıra ilgi ve motivasyonlarını içeren niyet mektubu ile portfolyolarını da ARUCAD öğretim üyeleriyle paylaşma fırsatı bulacak.

Burs ve YetenekSınavısonuçları, Üniversitenin web sitesi www.arucad.edu.tr üzerindenduyurulacak.

2018 - 2019 akademik yılında eğitime başlayan YÖDAK onaylı ARUCAD, Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi’yle sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir eğitim veriyor. Plastik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya, İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım olmak üzere 6 bölümü bulunan ARUCAD, yetenekli ve yaratıcı öğrencilere değişik oranlarda burs olanağı sunuyor.

Üretime dayalı sanat eğitimi vermeyi hedefleyen ARUCAD’da halihazırda 4 atölye (Ahşap Mobilya Atölyesi, Baskı Atölyesi, Cam Atölyesi, Seramik Atölyesi), 6 stüdyo (Animasyon Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu, Resim Stüdyosu, Dijital Prodüksiyon Stüdyosu,Tasarım Stüdyosu, Temel Sanat ve Desen Stüdyosu) ve 3 laboratuvar (Mac Laboratuvarı, PC Laboratuvarı, FabLab) bulunmaktadır.