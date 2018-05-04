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ARUCAD, 7-8 Mayıs’ta Portfolyo ve Meslek Tanıtım Günleri düzenliyor

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ARUCAD, 7-8 Mayıs’ta Portfolyo ve Meslek Tanıtım Günleri düzenliyor
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat ve tasarım eğitimi almak isteyen öğrenciler için, 7-8 Mayıs’ta Portfolyo ve Meslek Tanıtım Günleri düzenliyor.
ARUCAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 21-22-23 Haziran’da yapılacak Bursluluk ve Yetenek Seviye Belirleme Sınavından önce gerçekleştirilecek tanıtım günleri, Girne’deki yerleşkede 10:00-15:30 saatleri arasında yer alacak.
İlk akademik yılına özel, üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs olanağı sunacak olan ARUCAD, tanıtım günlerinde, aday öğrencilerin portfolyolarını değerlendirecek, mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında bilgi verecek

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