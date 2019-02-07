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Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin, yeni dönem kursları başlıyor

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi bünyesinde yer alan Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin, yeni dönem İngilizce ve Yunanca olarak sunulan kurs programları 25 Şubat’ta başlıyor

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin, yeni dönem kursları başlıyor
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi bünyesinde yer alan Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin, yeni dönem topluma açık sertifikalı kurslarının kayıtlarına başladığı duyuruldu.
Cam atölyesi, resim, film yapımı, animasyon, portfolyo hazırlık ve sunumunun yanı sıra toplam 15 farklı konuda kurs seçeneği sunuyor.
Cam atölyesi; füzyon atölyesi, sıcak cam atölyesi, seramik, çamur tornası, temel heykel, resim, portfolyo hazırlık ve sunumu, temel dijital fotoğraf, masaüstü yayıncılık, illüstrasyon, grafik tasarım; photoshop ve illustrator, animasyon, film yapımı, yaratıcı yazarlık, İngilizce ve Yunanca olarak sunulan kurs programları 25 Şubat’ta başlıyor.
YETENEK SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARA YÖNELİK PAKET PROGRAM
Merkez’den yapılan açıklamaya göre, kurslar kapsamında güzel sanatlar, tasarım ve iletişim bölümlerinin yetenek sınavına hazırlanan öğrenci adaylarına yönelik Portfolyo Hazırlık ve Sunum Teknikleri ile İngilizce eğitimini de kapsayan paket program sunulacak.
Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için: arcad@arucad.edu.tr / arcad.arucad.edu.tr / 0392 650 65 55 başvurulabileceği kaydedildi.

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