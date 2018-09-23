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Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin yeni dönem kursları başlıyor

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Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, Cam Atölyesi, Portfolyo Hazırlık ve Sunumu, Film Yapımı, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın yanı sıra toplam 30 farklı konuda kurs seçeneği sunuyor

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin yeni dönem kursları başlıyor
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Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin yeni dönem kursları başlıyor.
Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nden verilen bilgiye göre, topluma açık sertifikalı kurslarının kayıtlarına başlayan Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, Cam Atölyesi, Portfolyo Hazırlık ve Sunumu, Film Yapımı, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın yanı sıra toplam 30 farklı konuda kurs seçeneği sunuyor.    Kurs programlarına kayıtlar 28 Eylül’e kadar devam edecek.
KURSLAR KAPSAMINDA YETENEK SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARA YÖNELİK PAKET PROGRAM   
Kurslar kapsamında güzel sanatlar, tasarım ve iletişim bölümlerinin yetenek sınavına hazırlanan öğrenci adaylarına yönelik Portfolyo Hazırlık ve Sunum Teknikleri ile İngilizce eğitimini de kapsayan paket program sunulacak. 
Bu programla öğrenci adayları Portfolyo Hazırlık ve Sunum tekniklerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulurken aynı zamanda İngilizce Yeterlik Sınavına yönelik de hazırlanmış olacak.                                                
İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP ATÖLYELER VE ÜRETİM KOŞULLARI        Yeni dönem kurs programları hakkında bilgi veren ARCAD Direktörü Doç. Dr. Alev Adil iki dönemdir gerçekleştirdikleri kurslara yoğun ilgi ve katılım olduğunu söyleyerek, yeni dönemde de seçkin akademisyenlerle 30 farklı konuda kurs programı hazırladıklarını söyledi. 
Sahip olduğu teknik ekipman ve donanım ile adanın en kapsamlı cam üretim atölyesini üniversiteleri bünyesinde faaliyete açtıklarına işaret eden Adil, yeni dönem kurslarda cam sanatını keşfetmek isteyen herkesin bu olanaktan yararlanabileceğini kaydetti. 

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