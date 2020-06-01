AKÜN öğrencilere ücretsiz karantina sağlıyor

Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye Haziran ayı süresince gelecek öğrencilere 14 günlük ücreti öğrenciye ait olacak şekilde uygulamaya koyduğu karara yurt içinden ve yurt dışından tepkiler sürerken Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) yurt dışından ülkemize gelecek öğrencilerine karantina uygulamasını ücretsiz sağlama kararı aldı.

“ Akdeniz Karpaz Üniversitesi büyük bir ailedir. Aile evladını yalnız bırakmaz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her daim öğrencilerimizin yanında olacağız ” sloganıyla AKÜN’den bugün yapılan açıklamada Haziran ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapacak öğrencilerinin 14 günlük karantina sürecini Pasha Grubu otellerinde geçirebilecekleri bildirildi. Lha