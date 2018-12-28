Akter, deneyimlerini öğrencilere aktardı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü’nün, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi şeref-yüksek şeref belge töreni yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter törene katılarak sektöre dair bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Akademiyle sektör buluşmalarının oldukça önemli olduğunu belirten Akter, medya alanındaki eksikliklerin pratik alandan doğan çeşitli sorunlardan kaynakladığını kaydetti.





Bu alanda pratik uygulamalar açısından eksiklikleri gidermek için gerekli çabanın gösterilmediğini dile getiren Akter, “Eğitimler konusunda sıfır noktasındayız” dedi.



Özgür yayıncılık yapmanın birçok güçlükle karşı karşıya olduğunu dile getiren BRT’de göreve başladığı günden bugüne herhangi bir baskı görmediğini kaydetti.



Akter, “Bu konuda oldukça şanslıyız, özgür bir şekilde devlet tarafından baskı görmeden yayıncılık yapabiliyoruz” dedi.