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Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Değirmenlik bölgesine yatırım planlıyor

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Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Değirmenlik bölgesine yatırım planlıyor

 Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bölgede yatırım yapmayı planlayan  Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin davetlisi olarak bu üniversiteyi ziyaret etti.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Direktörü Ahmet Erbaş ve Genel Sekreter Serdar Yurtsever ile bir araya gelen Ali Karavezirler, Değirmenlik beldesine yapılacak yatırımların beldeyi daha ileriye taşıyacağını kaydetti.   

Bölgenin eğitim yatırımı yapılacak bir noktaya gelmesinden büyük onur duyduğunu ifade eden Karavezirler, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin davetinden mutluluk duyduğunu söyledi.

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