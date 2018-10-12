AEGEE Mağusa, Avrupa Öğrenci Formu Genel Kurulu’nda temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Öğrenci Formu (AEGEE) Mağusa, her yıl iki kere düzenlenen Avrupa Öğrenci Formu Genel Kurulu’na (AGORA) katıldı. 2-6 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Genel Kurul’da, 3 delege ve 4 katılımcı statüsü ile temsil edilen AEGEE Mağusa, hem AEGEE’nin kendi içerisinde gerçekleşen seçimlerde, hem de geleceğin Avrupa’sını oluşturmak için alınan kararlarda oy kullanarak tam katılım gerçekleştirdi.

Avrupa’nın en büyük disiplinler arası öğrenci ve gençlik kuruluşlarından biri olan Avrupa Öğrenci Formu; gençleri bir araya getirerek kültürlerini kaynaştırmak, aktif birer birey yapmak ve önyargılarını yıkarak yarının Avrupa’sını oluşturmak için çalışıyor. AEGEE Mağusa ise 20 yılı aşkın bir süredir DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkemizin uluslararası anlamda tanınmış ilk öğrenci ve gençlik kulübü olarak öne çıkıyor.