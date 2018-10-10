'Ada Kent Üniversitesi bir devlet projesidir'

Türkiye eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce "Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşuna imza atan bir Bakan olarak, bu vakfın dünya çapında tarihimizin en önemli milli eğitim harekatı olduğunu söyleyebilirim" dedi. "Maarif Vakfı'nın KKTC eğitim ayağını oluşturan Ada Kent Üniversitesi de dolayısıyla bir devlet projesi hüviyetindedir" dedi

KIBRIS Ada Kent Üniversitesi üçüncü akademik yılı açılışı üst düzey bir katılımla yapıldı. Gazimağusa'da üniversite kampüsünde yapılan açılış törenine TBMM İdari Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, KKTC Eski Milli Eğitim Bakanı ve Milletvekili Özdemir Berova, Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Artel, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TÖDER Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Taşel, Özkur-Bir Başkanı Hami Koç, MEB Genel Müdürü Ömer Balıbey, Türk Ocakları Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Muzaffer Aygün, rektörler, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KIBRIS AYAĞINI OLUŞTURUYORUZ

Katılımcılara plaketlerin de verildiği törende konuşan Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, "30 yılı aşkın Avrupa Eğitim grubunun birikimiyle kurulan ve Türkiye Maarif Vakfı vizyonuyla ortak olan bir üniversite olduklarını" kaydetti. Maarif Vakfı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle dünyaya açılan bir eğitim harekâtı olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Ada Kent Üniversitesi de bu harekatın yüksek öğretimde Kıbrıs ayağını oluşturmaktadır" diye konuştu.

DÜNYADA SAYGIN OLACAĞIZ

Kuzey Kıbrıs'taki eğitimin önemine dikkat çeken Emiroğlu, "Amacımız bu güzel ülkede bu güne kadar yapılmış olan eğitim hizmetlerine, ekonomisine, kültürüne olumlu katkı sağlamaktır. Yüksek öğretimin daha çok kurumsallaşmasına destek vermektir" dedi. Emiroğlu, Ada Kent Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nin önemli bir hedefi olduğunu işaret etti. Emiroğlu, "Bu bölümde beş yıl içerisinde dünyada ilk bin üniversite arasına gireceğiz. On yıllık planımızda da ilk yüz arasında olmak. Bizler bu yönde planlarımızı yaptık, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE

Hayatı boyunca eğitim için savaştığını anlatan Emiroğlu, "Heyecanımız arzumuz şimdi daha yüksek. Bugün sürat çağındayız. Bilgiye ulaşmak çok kolay. İyi olmanız için tarihi olmanız gerekmiyor. Daha dinamik ve daha yenilikçiyiz. İyi üniversite olma şansımız yüksek. Başarıya yakınız" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından plaket takdimleri oldu.

BİR DEVLET PROJESİDİR

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de, "Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşuna imza atan bir Bakan olarak, bu vakfın dünya çapında tarihimizin en önemli milli eğitim harekatı olduğunu söyleyebilirim" dedi. "Maarif Vakfı'nın KKTC eğitim ayağını oluşturan Ada Kent Üniversitesi de dolayısıyla bir devlet projesi hüviyetindedir" diye konuşan Güllüce, "Ada Kent Üniversitesi, güzel bir üniversite olmuş. Çok önemli bir eğitim üssü olacağını görüyorum" dedi. Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Emiroğlu'nun oldukça deneyimli olduğuna vurgu yapan Güllüce, "Talip Emiroğlu kardeşimizi ve ekibini tebrik ediyorum. Bu güzel adaya hayırlı olsun" dedi.

ÇOK İYİ BİR KADRO VAR

İstanbul Türk Ocakları Başkanı Cezmi Bayram, TBMM İdari Amiri ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’a plaketini verdi. Turan yaptığı kısa açıklamada, "Eğitim bir ülkede en hayati sistem, muasır medeniyet yolunu inşa eden, toplumun harcını karan en önemli unsurdur. Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi'nin açılışında öğrenci kardeşlerimiz ve akademisyenlerle bir araya geldik. Herkese hayırlı olsun" dedi. Milletvekili Serkan Bayram da, "Ada Kent Üniversitesi KKTC'ye farklı bir sinerji ve renk katacaktır. Eğitim kadrosu ve mütevelli üyelerinden tanıdık arkadaşlar var. Seçilmiş bir kadro. Hepsi alanında çok iyi. Tebrik ediyorum ,hayırlı olsun" dedi.

ÜST DÜZEY BİR ÜNİVERSİTE OLDU

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da, "Ada Kent Üniversitesi'nin fiziki ortamıyla, donanımıyla, kadrosuyla üst düzey bir üniversite olduğunu" söyledi. Emiroğlu'nu iyi tanıdığını ifade eden Aydın, "Eğitim yapılanmasını ve işletmesini iyi bilir. İstanbul'daki kurumlarından da bunu görüyorum. Türkiye Maarif Vakfı desteğiyle KKTC'nin kültür zenginliğine ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağını şimdiden görüyorum. Bu organizasyonun lideri Talip bey kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. Burada okuyan öğrencilerin şanslı olduğunu düşünüyorum" dedi.

ADA KENT'İN ÖNEMLİ BİR MİSYONU VAR

TÖDER Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Taşel de, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün‘e plaketini verdi. Akgün yaptığı konuşmada, "Ada Kent Üniversitesi'nin yeni öğretim yılı açılış töreninde olmaktan mutlu olduğunu" söyledi. Akgün, Ada Kent Üniversitesi'nin önemli bir misyona sahip olduğuna işaret etti. Törende; Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Özel Öğretim Kurumları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç’a, Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu da, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce’ye plaket verdi.