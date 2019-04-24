“1. Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, “1. Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyumun açılış töreni Cuma günü saat 09:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ana temanın “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikler” olarak belirlendiği sempozyum, açılış konuşmaları ve müzik dinletisinin ardından DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Yüksel oturum başkanlığında Prof. Dr. Bülent Atilla tarafından verilercek olan “Ortopedi Fizyoterapi İş Birliği” başlıklı konferans ile başlayacak.

Sempozyum, saat 11:00’de Prof. Dr. Halit Pınar ve Prof. Dr. Filiz Can başkanlığında “Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarının Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar” konulu panel ile devam edecek.

Panelde; Prof. Dr. Halit Pınar “Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu”, Doç. Dr. Aydan Aytar “Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Önleme ve Propriosepsiyonun Önemi”, Prof. Dr. Filiz Can “Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarının Rehabilitasyonunda Yenilikler”, Prof. Dr. Defne Kaya “Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları Sonrası Spora Dönüş” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinlik, saat 14:00’te Prof. Dr. Nihal Ekici Gelecek ve Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş’ın oturum başkanlığında gerçekleşecek olan konferans ile devam edecek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından “Ortopedik Cerrahi Sonrası Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları” başlıklı sunumun ardından “Ayak Bileği Bağ ve Tendon Yaralanmaları” konulu panel gerçekleşecek.

Prof. Dr. Ali Öznur ve Dr. Asın Yürükler başkanlığında gerçekleştirilecek olan oturumda Prof. Dr. Ali Öznur “Değerlendirme ve Cerrahi Yaklaşımlar”, Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil “Aşil Tendon Yaralanmalarında Konservatif Tedavi”, Prof. Dr. Zafer Erden “Ayak Bileği Bağ Yaralanmalarında Fonksiyonel Rehabilitasyon”, Yrd. Doç. Dr. Yasin Kurt “Ayak ve Ayak Bileği Ortezleri” konularının ardından sözlü bildiri sunumları tamamlanacak.

Sempozyumun ikinci günde ise “Omurga: Disk Patolojileri”, “ Diz Artroplastilerinde Güncel Yaklaşımlar”, “Patellofemoral Ağrı Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar” ve “Sporcu Omzu ve Rehabilitasyonu” başlıklı panellerde alanında uzman akademisyenler son gelişmeleri değerlendirecek. İkinci gün sözlü bildiri sunumları ile tamamlanacak.

Sempozyum programı üçüncü gününde Uzm. Fzt. Kadriye Balcı Tombak’ın “Schroth Yöntemiyle Skolyoz Değerlendirmesi ve Tedavisi”, Yrd. Doç. Dr. Özge Çakır’ın “Ortopedik Rehabilitasyonda Tai Chi Uygulamaları” ve Prof. Dr. Nur Tunalı’nın “Refleksoloji” başlıklı çalıştayları gerçekleştirilecek.