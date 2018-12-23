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Zlatan Ibrahimovic'e dudak uçuklatan maaş!

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MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'in yıllık maaşı dudak uçuklattı. ESPN, 37 yaşındaki yıldız ismin kontrat detaylarına ulaştı

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Zlatan Ibrahimovic'e dudak uçuklatan maaş!
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Geçtiğimiz sezon Manchester United'dan ayrılan Zlatan Ibrahimovic, bedelsiz olarak MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin yolunu tutmuştu.

Bir süre öncesine kadar adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılan Ibra'nın kariyerine yönelik nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu olmuştu.

İsveçli süperstar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada MLS'te kalmayı tercih ettiğini söylemiş ve iddialara son noktayı koymuştu.

2019'un sonuna kadar Galaxy forması giymeye devam edecek olan yıldız ismin yıllık maaşı ise dudak uçuklatacak cinsten.

Ibra'nın kontrat detaylarına ulaşan ESPN, 37 yaşındaki yıldız ismin 7-7,5 milyon dolar arasında kazanacağını duyurdu.

İsveçli, 22 gol ve 10 asistle tamamladığı geçtiğimiz sezon ise 1,5 milyon dolar kazanmıştı.

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